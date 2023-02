El recuerdo de Carlos Saura se ha impuesto desde el primer minuto en los Premios Goya 2023. La gala ha comenzado con la actuación de Manuel Carrasco, una versión de los 'Cantares' de Joan Manuel Serrat en la que además han participado nombres de la talla de Amaia Salamanca, Maribel Verdú o Leonardo Sbaraglia. La actuación ha terminado con un emotivo aplauso que ha levantado al público en homenaje al reciente fallecido director.

A continuación, los hijos de Carlos Saura Anna y Antonio, junto con Eulalia Ramón, su última pareja, han salido a recoger el premio que la Academia había concedido a su padre: el Goya de Honor. Anna, después de evocar a su progenitor, ha aprovechado para defender la cultura "lo más importantes que tenemos, tenemos que potenciarla, más allá de ideologías". También ha dicho que su padre había sido un ejemplo de vida para todos.

"Creo que él no tenía ni idea de la marca que me había dejado como actriz para siempre". Carmen Maura recuerda a Carlos Saura, Goya de Honor #Goya2023

Antonio Saura, por su parte, ha recordado a su padre en base a las cuatro mujeres que han marcado su vida: Adela Medrano, la que le acompañó en sus inicios en el cine, Geraldine Chalpin, la de sus películas más célebres, Mercedes Pérez, de la que ha dicho "que le trajo la calma después de la tormenta que supuso Geraldine, y que le hizo sentirse más tranquilo para explorar otras cosas", y "desde hace 30 años a esta maravillosa mujer que es Eulalia Ramón, que le ha ayudó a hacer el viaje al minimalismo de su última etapa, a superar miedos, a entrar en el teatro, y que le ha dado también a mi hermana Anna".

Muy seria para contener la emoción, Eulalia Ramón, después de agradecer a los equipos médicos que han tratado a Saura en su última etapa, ha leído una carta de agradecimiento del premio que este le dictó: "La imaginación es más rápida que la velocidad de la luz".

Uno de los momentos más emocionantes jamás vividos en unos Premios Goya. La familia de Carlos Saura recoge el Goya de Honor un día después de su fallecimiento #Goya2023

“He sido muy feliz y afortunado. Gracias a todos los que han colaborado conmigo, especialmente a mis actores y actrices favoritas (que algunos ya no están). Siempre creí que la imaginación es más rápida que la velocidad de la luz", continuó en su misiva. “Me sentiré satisfecho si todo lo que he hecho ha servido de algo para inspirar a la brillante generación de cineastas actuales”.