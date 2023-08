Todo empezó con una canción. Una canción que quería formar parte de una película pero que antes fue un videoclip que se convirtió en un corto, que fue nominado al mejor storyboarding en el Festival de Animación de Manchester en Reino Unido. Este recorrido algo complicado ha acabado donde empezó, con un largometraje en el que el autor de Absolute love, Carlo Avventi, alargó la canción hasta convertirla en guion.

La peculiaridad de este película no queda ahí. El dibujante Arly Jones, autor del corto animado de la canción junto a Sami Natsheh, se ha convertido en el protagonista de la cinta, en el que es su primer papel como actor.

Y Absolute love es ya una realidad. El rodaje empezó el pasado 10 de julio y a finales de mes ya se había culminado el proceso que ha llevado al equipo dirigido por el cineasta italiano, con Maxi Velloso y Alfredo Navarro como productores, hasta El Campello, Santa Pola y Alicante.

Un guion para Arly

Avventi lo tenía muy claro. "Escribí el guion pensando en Arly y pensando en mí mismo pero con su cara; para mí era fundamental que fuese él, porque si me hubiera dicho que no habría sido difícil porque no me imaginaba a otra persona haciéndolo".

Tanto es así que el protagonista se llama Arly, un cantante de cruceros que en los 80 conquistó las listas de éxitos con su canción Absolute love. Pero la fama es efímera y acaba refugiado en el sur de España con la frustración de haber tenido que dejar su pasión que es la música. En un momento determinado intenta volver, pero toda ha cambiado y las cosas ya nunca podrán ser como antes.

A partir de ahí surge una historia "que puede entenderse como una biografía ficticia de un artista o una película que explora el poder el arte en la vida de las personas", destaca Avventi.

El resultado del trabajo realizado por Arly Jones, acompañado por Sara Deray, Lidia Mínguez, John Sanderson y Maxi Celdrán, ha sido "muy satisfactorio" para el cineasta. "Estoy muy contento y lo hace mejor de lo que me imaginaba, puede cambiar de registro con mucha facilidad".

Este es el tercer largo del director italiano, que en 2012 rodó su primera película, Italia nos pertenece. Destaca que aunque la historia tiene un protagonista "también habla de un pequeño grupo de personas, cada una con su propia historia y desafíos".

Arly personaje y Arly actor

El videoclip animado con el que empezó todo será el principio de la película, a cuyo personaje da vida Arly Jones. "Estoy muy satisfecho con lo que estoy haciendo y nadie me ha puesto mala cara por mi trabajo, también es verdad que tengo una muy buena comunicación con el director", afirma.

Dice que todo empezó "como una travesura" de Carlo Avventi. "Cuando me dijo que lo había escrito con mi nombre recordé que hacía tiempo que me había propuesto hacer la película pero no pensé que llegara el momento", asegura el ilustrador y ahora también actor.

"Luego vi que el registro del protagonista de la película no era el más difícil, porque es un tío un poco aburrido, anodino, muy acomodado hasta que salta de su zona de confort y decide emprender una nueva etapa en su vida. Los personajes de ellas son más complejos".

Aunque asegura que no va a cambiar su registro para dedicarse al mundo de la interpretación, no le pone muchos peros a repetir "si surge", aunque reconoce que "tiene más valor y actúas de otra forma cuando sabes que va a ser algo único".

En el reparto le acompaña el niño Maxi Celdrán, de 11 años, elegido por Avventi en un casting. Es su primera película y asegura que le ha sorprendido el mundo del cine "porque no sabía que era así rodar una película".

Una historia sencilla

El productor y director de fotografía Maxi Velloso destaca que tanto él como Alfredo Navarro se lanzaron a por esta película "porque nos gustó mucho la historia, es sencilla y es fácil que el público se pueda identificar".

La cinta, a la que define como "una historia de autoconocimiento por decirlo de alguna manera, se ha sacado adelante con financiación privada exclusivamente. "No hemos tenido ayudas pero sí un gran apoyo de El Campello, tanto de su Film Office como del ayuntamiento", asegura Maxi Velloso que es también director y que se estrena en esta cinta como productor ejecutivo.

El equipo espera que la película esté montada y lista para su exhibición en septiembre para que pueda lanzarse a la temporada de festivales.