Lista completa de ganadores de los Oscar 2025

Los Premios Oscar más reñidos de la historia han dejado de ser un misterio. Finalmente, ninguno de los dos largometrajes que atesoraban más nominaciones ('Emilia Pérez' y 'The Brutalist') ha sido el gran vencedor de la noche. Aunque en los últimos días se había instalado un runrún que situaba a 'Anora' en la cabeza de todas las quinielas, al final el repaso ha sido total: la revisión de 'Pretty woman' se ha hecho con las estatuillas más importantes de la noche. Los académicos la han elegido como mejor película del año, el cineasta independiente Sean Baker se ha llevado el premio a la mejor dirección y su protagonista, Mikey Madison, se ha coronado como mejor actriz protagonista.

En el resto de categorías se ha cumplido más o menos el guion esperado. Adrien Brody se ha hecho con su segundo Oscar gracias a su trabajo en 'The Brutalist', Zoe Saldaña ha salvado el honor para 'Emilia Pérez' y Kieran Culkin atesora un reconocimiento más por su personaje en 'A real pain'. España se ha quedado sin premio: Karla Sofía Gascón no ha logrado salvar las polémicas y cierra una temporada que nunca olvidará con Hollywood dándole la espalda.

La gala de los Oscars, en imágenes. / ALLISON DINNER / EFE

Mejor película

'Anora'

Mejor dirección

Sean Baker, por 'Anora'

Mejor actriz

Mikey Madison, por 'Anora'

Mejor actor

Adrien Brody, por 'The Brutalist'

Adrien Brody, uno de los más elegantes de la noche. / EFE

Mejor actriz de reparto

Zoe Saldaña por 'Emilia Pérez'

Mejor actor de reparto

Kieran Culkin, por 'A Real Pain'

Mejor guion original

Sean Baker, por 'Anora'

Mejor guion adaptado

Peter Straughan, por 'Cónclave'

Paz Vega. / EP

Mejor película internacional

'Ainda Estou Aqui' (I'm Still Here'), de Walter Salles (Brasil)

Mejor película de animación

'Flow'

Mejor largometraje documental

'No Other Land'

Mejor fotografía

Lol Crawley por 'The Brutalist'

Mejor montaje

Sean Baker, por 'Anora'

Mejor diseño de vestuario

Paul Tazewell, por 'Wicked'

Mejor banda sonora

Daniel Blumberg, por 'The Brutalist'

Mejor canción

Clément Ducol, Camille y Jacques Audiard, por 'El mal', de 'Emilia Pérez'

Mejor dirección de producción

Craig Lathrop y Beatrice Brentnerová, por 'Wicked'

Ariana Grande actuó en la gala de los premios Oscar . / EFE

Mejor sonido

Gareth John, Richard King, Ron Bartlett y Doug Hemphill, por 'Dune: Part Two'

Mejores efectos especiales

Paul Lambert, Stephen James, Rhys Salcombe y Gerd Nefzer, por 'Dune: Part Two'

Mejor maquillaje y peluquería

Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon y Marilyne Scarselli, por 'The Substance'

Mejor corto

'I’m not a Robot'

Mejor corto de animación

'In the Shadow of the Cypress'

Mejor corto documental

'The Only Girl in the Orchestra'