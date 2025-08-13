Vacaciones en la piscina: malestar en la tumbona

La piscina acostumbra a ser la alternativa tranquila a la playa, aunque Peter Sellers y Blake Edwards la convirtieran en un tumulto psicodélico en la divertidísima 'El guateque'. Pero en el cine, esa tranquilidad de una casa con piscina, totalmente opuesta al tumulto de los bañistas que toman el sol en la arena, no es más que una falacia. Muchas películas, especialmente francesas, han demostrado que en este espacio se acumulan las tensiones de todo tipo. Estos cinco títulos seleccionados lo demuestran.

'La coleccionista' Éric Rohmer. 1967. Uno de los protagonistas masculinos del tercer 'Cuento moral' de Rohmer colecciona obras de arte. Otro se dedica a la compraventa de esas mismas obras. Y la protagonista colecciona amantes. La interpreta Haydée Politoff, que años después sería la mujer vampirizada por Paul Naschy en 'El gran amor del conde Drácula'. Todo transcurre en una casa de campo con piscina cerca del Mediterráneo, durante los días en los que el comerciante de arte ha decidido pasar el verano lejos de su novia. En la casa encuentra a un pintor conceptual y a la misteriosa Haydée, además de algunos amantes pasajeros de la chica. Los juegos de atracción, seducción y rechazo están servidos. (No disponible en 'streaming')

Haydée Politoff, en 'La coleccionista' / EPC

'El nadador' Frank Perry. 1968. Aunque el relato de John Cheever en el que se basa el filme es más contundente, la adaptación cinematográfica realizada por Frank Perry reproduce bien su extraña y metafórica atmósfera: un maduro ejecutivo publicitario de éxito, encarnado por Burt Lancaster, decide un día volver a casa ataviado con un simple traje de baño y cruzando las casas con piscina de toda la gente adinerada y pudiente del condado. Entra en las lujosas mansiones, toma unos cócteles con sus propietarios, nada en la piscina y sale dispuesto a conquistar la siguiente casa hasta llegar a la suya. El filme fue terminado por Sydney Pollack debido a las desavenencias entre Perry y Lancaster. (Disponible en Movistar Plus+ y Filmin)

'La piscina' Jacques Deray. 1969. Imagínense a Alain Delon, Romy Schneider, Jane Birkin y Maurice Ronet pasando las vacaciones en una villa con piscina cerca de Saint-Tropez. El primero y el segundo forman una pareja de lo más 'cool'. Eran entonces dos de los intérpretes más atractivos del cine francés. Schneider invita a Ronet, un antiguo amante que, por si no hubiera ya tensión con su presencia, llega con su hija de algo más de 20 años, encarnada por una Birkin que ese mismo año escandalizaría el mundo que se quería escandalizar cantando con Gainsbourg 'Je t’aime… moi non plus'. El guion lleva la firma de Jean-Claude Carrière, que lo escribió entre los filmes surrealistas que hacía con Luis Buñuel. (Disponible en Filmin)

Alain Delon y Romy Schneider, en 'La piscina' / EPC

'Swimming pool (La piscina)' François Ozon. 2003. Otro relato de soterrada tensión con una piscina, teórico espacio de paz y distensión en pleno verano, como telón de fondo. Se encuentra en la casa que un editor británico tiene en el sur de Francia. Decide prestársela durante unas semanas a su escritora más cotizada, la autora de novelas de misterio que interpreta Charlotte Rampling. Espera que la tranquilidad del lugar y los reflejos placenteros del sol en el agua de la piscina le hagan recuperar la inspiración, pero nada más lejos de la realidad cuando aparece la hija adolescente del editor (Ludivine Sagnier), personaje completamente acorde con los juegos maquiavélicos que se establecen en los filmes de Ozon. (No disponible en 'streaming')

Ludivine Sagnier, en 'Swimming pool (La piscina)' / EPC

'Cegados por el sol' Luca Guadagnino. 2015. Nueva versión de 'La piscina' realizada por un Luca Guadagnino que solo dos años después arrasaría con 'Call me by your name' y se pondría a dirigir videoclips de Sufjan Stevens. En esencia es la misma historia, pero con cuantiosos retoques acordes a los nuevos tiempos. La pareja está formada por Tilda Swinton y Matthias Schoenaerts, iguales de 'cool' pero más distantes. Ella es una estrella que ha perdido la voz y él, un alcohólico. Pretenden recuperarse en una villa a orillas del Mediterráneo hasta que llega el representante y antiguo amante de ella, Ralph Fiennes, que aparece con su hija, Dakota Johnson, de quien nadie conocía su existencia hasta entonces. (Disponible en Movistar Plus+ y Filmin)

