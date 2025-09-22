Tom Holland, hospitalizado de urgencia tras sufrir un accidente en el rodaje de 'Spiderman'

El actor británico Tom Holland sufrió una conmoción cerebral leve en el set de rodaje de su próxima película de superhéroes 'Spider-Man: Brand New Day'. El percance acabó con el actor, de 29 años, trasladado de urgencia al hospital, según ha confirmado la revista 'Variety'.

Según la citada publicación, la estrella se tomará un descanso del rodaje como medida de precaución y regresará al set en unos días. Sony, que produce la película junto con Marvel Studios, se reúne este mismo lunes para elaborar un plan de cara al futuro. Nadie más resultó herido durante el incidente.

Rodaba una caída

Tal como explica 'Deadline', Holland resultó herido mientras rodaba una escena de acción que implicaba una caída. El tabloide 'The Sun', citando a un portavoz del Servicio de Ambulancias del Este de Inglaterra, concreta: "Nos llamaron a las 10.30 de la mañana del viernes para atender a un paciente que había sufrido una lesión en Leavesden Studios in Watford", en referencia a los estudios de Warner Bros., situados al norte de Londres. "Se envió una ambulancia al lugar y el paciente fue trasladado al hospital para recibir atención adicional".

El parte: una conmoción cerebral leve, por lo que tras varias horas en observación, el actor pudo recibir el alta médica.

La revista 'People' cuenta, citando al 'Daily Mail', que el padre de Holland, Dominic, ha asistido este mismo domingo a una cena benéfica, si bien estaría fuera del set de rodaje "por un tiempo". El sábado por la noche, acudió junto a su novia, la también actriz y protagonista de la saga 'Spiderman', Zendaya, a un evento benéfico en Londres de The Brothers Trust, la organización benéfica que dirige con sus tres hermanos. Según 'People', se marchó antes de lo previsto, al sentirse indispuesto.

'Spider-Man: Brand New Day' comenzó su producción en Glasgow a principios de agosto y su estreno en cines está previsto para el 31 de julio del próximo año. El mes pasado, Sony publicó un vídeo de Holland en el set con su nuevo traje de Spiderman, la primera vez que vuelve a interpretar el personaje de Peter Parker desde 'Spider-Man: No Way Home', en 2021.

