Semana Internacional de Cine de Valladolid
La Seminci premia con la Espiga de Oro a 'Magallanes' y 'Mastermind'
EFE
Valladolid
El jurado internacional de la Semana Internacional de Cine de Valladolid ha premiado este sábado con la Espiga de Oro a las películas 'Magallanes', del director filipino Lav Díaz, y 'Mastermind', firmada por la estadounidense Kelly Reichart.
La Espiga de Plata ha sido otorgada a la película húngara 'Silent Friend', de Ildikó Enyedi; mientras que los argentinos Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzini se han hecho con el precio a la mejor dirección por su película 'La noche está marchándose ya'.
En cuanto a las interpretaciones, el jurado ha valorado los trabajos de Eva Victor, por su papel en 'Sorry baby', dirigida por ella misma, y Harry Melling por 'Pillion'.
- La plaga de las 'tijeretas' invade viviendas en Málaga: qué son y cómo combatirlas
- Primera piedra de Evolution Park en Carratraca: Málaga contará con el mayor parque temático de la naturaleza de Europa
- ¡Bombazo!: La prensa griega da por seguro el pase del Real Madrid y Barça a la BCL
- La Junta alerta de un próximo tren de borrascas que llevará a Andalucía a 'riesgo elevado
- ¿Qué supermercados y centros comerciales abren este 1 de noviembre en Málaga?
- Un acertante de Málaga gana casi dos millones de euros en la Bonoloto
- Se suspende la huelga convocada por los trabajadores del Hospital Regional de Málaga tras firmar un acuerdo
- Platos de autor a tres euros en este municipio de Málaga que celebra su 'Ruta de la Tapa de Cine': con concursos y actuaciones en directo