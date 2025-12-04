Estreno de cine
Crítica de 'Supernatural': tras la pista de André Malby, sanador y chamán tan fascinante como cuestionado
De New Hampshire a Cuevas de la Luz pasando por Biarritz, el documental de Ventura Durall sigue los pasos del supuesto clarividente
Quim Casas
'Supernatural'
Dirección: Ventura Durall
Género: Documental
Estreno: 5/12/2025
★★★
"Una vez volé por la habitación de un hospital, con Demeron intrevenoso, no, no fue sobrenatural", cantaba el fallecido Vic Chesnutt en su tema de 1993 ‘Supernatural’. Lo utiliza Ventura Durall en la película del mismo título, una curiosa no ficción sobre un personaje contemplado desde distintos puntos de vista. Se trata de André Malby (1943-2008), quien fue definido como homeópata, chamán, sanador y clarividente. Durante una parte del filme, el punto de vista corresponde a la actriz catalana Anna Alarcón, que de pequeña sufrió anorexia y fue ‘sanada’ por Malby.
Pero ‘Supernatural’ empieza con los planos de un hombre que limpia un arco en su casa estadounidense. Es Marthurin, el hijo de Malby, quien nunca ha creído en lo que hizo su padre. Pero sigue su pista, habla con amigos y familiares, recuerda a su madre también fallecida, observa desde la distancia a aquellos que creen en los procesos de Malby. ¿Sanador o fantoche? ¿Místico o impostor? Los recuerdos y experiencias de Anna y Marthurin se entrecruzan y colisionan, aunque ambos buscan el sentido de la magia.
Durall lo filma todo desde esa misma distancia, sin enjuiciar a nadie, de New Hampshire a Cuevas de la Luz pasando por Biarritz, siguiendo, como los dos protagonistas, el rastro de alguien que sigue siendo un enigma.
Suscríbete para seguir leyendo
- Así es el restaurante de Málaga que ha elegido Eugenia Martínez de Irujo para celebrar su cumpleaños
- El nuevo parque navideño de Málaga con la pista de hielo más grande de Andalucía
- El restaurante navideño más bonito de Andalucía está en Málaga: con luces, chimeneas y un ambiente mágico
- Abre sus puertas en Málaga el parque urbano más grande de Andalucía: con zonas infantiles, senderos y un gran lago
- El municipio de Málaga que se convierte cada año en la ‘Ciudad de la Navidad’: con 100 actividades y la mejor decoración
- La Gran Feria Sabor a Málaga reúne a 120 productores en el Paseo del Parque
- La guía completa para entender las nuevas restricciones de la ZBE en Málaga
- Los vecinos de El Ejido recogen 300 firmas contra la ola de inseguridad en el barrio