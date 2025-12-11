Seísmo en Hollywood: Disney da licencia a OpenAI para usar sus personajes en los vídeos de Sora

Seísmo en Hollywood y más allá. Disney, uno de los principales estudios en la meca del cine, ha anunciado este jueves un acuerdo con OpenAI por el que va a comprar una participación de 1.000 millones de dólares en el gigante de inteligencia artificial y va a permitir que sus icónicos personajes lleguen a Sora, la herramienta de vídeos cortos de la empresa fundada por Sam Altman.

La licencia es parte de un acuerdo que, inicialmente, tiene tres años de duración. Llevará a Sora creaciones legendarias de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars, una biblioteca con más de 200 personajes y criaturas que hasta ahora la casa fundada por Walt Disney había defendido con una ferocidad implacable, agresiva y celosamente. Que se lo digan, por ejemplo, a las guarderías californianas a las que Disney amenazó con demandar si no quitaban murales de sus paredes.

De Mickey Mouse a Cenicienta, Iron Man o Yoda, los personajes podrán aparecer en vídeos que Sora cree en respuesta a peticiones de usuarios. Selecciones comisariadas de esos vídeos cortos podrán verse en Disney+.

En virtud del acuerdo, además, Disney se convertirá en “cliente de OpenAI, usando sus herramientas para construir nuevos productos, herramientas y experiencias, incluyendo para Disney+”. Además, Disney desplegará ChatGPT para que lo usen sus empleados.

Última barrera

Aunque el acuerdo no incluye licencia para voces o actores de carne y hueso que hayan dado vida a personajes y creaciones, representa una alianza con la inteligencia artificial a la que hasta ahora todos los grandes protagonistas de Hollywood se habían resistido.

Aunque OpenAI ha pasado meses hablando con Disney y otros gigantes como Universal, Warner Bros Discovery y Comcast, en los grandes estudios había dominado la reticencia a abrir las puertas de la creación audiovisual a una empresa de inteligencia artificial generativa. Es una alianza a la que se resisten los sindicatos que representan a todo tipo de trabajadores de la industria. También provoca miedos por cómo la inteligencia artificial puede usar los datos.

Esa barrera ahora cae. Según algunos observadores, la resistencia al avance de la IA generativa se había hecho inútil. Según otros, Disney busca avanzar en alianzas que pueden en el futuro abaratar los costes de producción y creación de contenido, aunque los críticos le recuerden que puede ser a costa de la originalidad. Y entre los críticos están también quienes advierten de una alianza plagada de peligros, incluyendo el de usos de sus personajes en Sora que bien pueden ser demoledores para la hasta ahora cuidadísima imagen de marca.

Demandas y pacto

Disney se sumó este verano a Universal para presentar una demanda contra Midjourney Inc, otro generador de imágenes de inteligencia artificial. Acusaron a la firma de San Francisco de ser “un pozo sin fondo de plagio” por el uso de sus personajes más conocidos, de Darth Vader a los Simpsons o los minions.

Este miércoles, la compañía había enviado una carta a Google en la que acusa al gigante tecnológico de violaciones a "escala masiva" de sus derechos de propiedad intelectual por usar sin permiso su material para entrenar a sus modelos de inteligencia artificial e instándole a abandonar esa práctica. Ya antes había enviado misivas similares a Meta y Character.AI.

“Meditado y responsable”

Al presentar la demanda de verano un ejecutivo de Disney dijo que su oposición era a la piratería y las violaciones de derechos, no al potencial de la inteligencia artificial generativa para desarrollar la creatividad. Y es sobre esa promesa sobre la que ahora el jefe máximo de Disney, Robert Iger, ha defendido el acuerdo con Altman.

“A través de esta colaboración con OpenAI vamos a extender de forma meditada y responsable el alcance de nuestra narración a través de la IA generativa, a la vez que respetamos y protegemos a creadores y sus trabajos", ha asegurado Iger en un comunicado.

Altman, por su parte, ha definido a Disney como “el patrón oro de la narración” y ha dicho que la empresa está “entusiasmada por la asociación para para permitir a Sora y a ChatGPT Images expandir la forma en que la gente crea y experimenta gran contenido”.

Sora se lanzó hace un año y el pasado septiembre se presentó la última versión, una aplicación disponible por invitación, en la que se pueden generar vídeos propios pero también ver los creados por otros.