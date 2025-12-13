'Los domingos' y 'Anatomía de un instante' se hacen con unos Premios Forqué muy esperados

No hubo sorpresas: Los domingos como mejor película de cine y Anatomía de un instante como mejor serie de televisión se han hecho este sábado con los galardones más importantes de los Premios Forqué, celebrados este sábado en el Palacio de Congresos de Ifema, en Madrid. Ambos han sido probablemente las dos producciones audiovisuales de las que más se ha hablado en los últimos meses, un drama familiar atravesado por la religión y la reconstrucción de un episodio muy complicado de la historia de nuestra democracia.

Los domingos, película ganadora del último Festival de San Sebastián, supone la consagración ya definitiva de Alauda Ruiz de Azúa, cineasta de debut tardío pero que en los últimos años ha tenido una carrera meteórica y llena de premios en la que destacan la película Cinco lobitos, la serie Querer, que ya le reportó un Forqué el año pasado, y ahora esta historia de una joven que decide hacerse monja y provoca un terremoto familiar. "Los domingos es una película respetuosa, que respeta al espectador para que saque sus propias decisiones. Esa es una manera de honrar el pensamiento crítico frente a adoctrinamientos o dogmas como los que retrata la película", ha dicho su directora sobre una cinta que propone más preguntas que respuestas. Además del premio principal, Los domingos se ha hecho también con el de mejor actriz de cine para Patricia López Arnáiz, en el papel de la tía atea que no puede entender que su sobrina se haga monja.

La actriz Patricia López Arnaiz interviene tras recoger el premio a 'Mejor interpretación femenina' por 'Los domingos'. / A. Pérez Meca / Europa Press

A pesar de todo, la película de la directora vasca no lo tenía fácil: disputaba su título nada menos que con Sirat, que además del Premio del Jurado en el Festival de Cannes acaba de conseguir dos nominaciones a los Globos de Oro, y con Sorda, que se llevó unos cuantos premios en el pasado Festival de Málaga y era la que contaba con más nominaciones. La cuarta en disputa era Maspalomas.

Anatomía de un instante, adaptación del libro de Javier Cercas sobre el 23-F a cargo del cineasta Alberto Rodríguez, venía precedida de un rotundo éxito tras su estreno hace unas semanas en Movistar+, devolviendo a la conversación aquel golpe de estado que sacudió a una España con la democracia recién estrenada. Su productor, José Manuel Lorenzo, aprovechó para hacer una mención a esa memoria histórica con la que lidia la película: "Que no os cuenten cuentos, con Franco no se vivía mejor", ha dicho con claridad.

El director Alberto Rodríguez interviene junto al equipo de 'Anatomía de un instante' tras recoger el premio a 'Mejor serie de ficción' de los Premios Forqué. / A. Pérez Meca / Europa Press

Premios de los productores

Creados en 1996 en homenaje al productor cinematográfico José María Forqué, estos son los premios que entrega Egeda, la entidad que gestiona los derechos intelectuales de los productores, y que preside Enrique Cerezo. Al contrario que los Goya, en estos galardones se reconocen tanto producciones cinematográficas como televisivas. Aun así, las categorías son menos que en los premios de referencia del cine español, porque solamente los hay para las producciones (películas o series) y para los intérpretes. No hay galardones para dirección, guion, fotografía o música, por ejemplo.

Como primeros premios de la temporada, se suele decir que los Forqué son indicador de lo que puede pasar en los Goya, que este año se celebran el próximo 28 de febrero en Barcelona, pero no siempre ha sido así. De las dos últimas ediciones respectivas, El 47 se impuso en ambos galardones el año pasado, pero el anterior los Forqué habían reconocido a 20.000 especies de abejas y en los Goya la ganadora fue La sociedad de la nieve. En esas dos ediciones los premios de interpretación coincidieron todos.

En el apartado al mejor largometraje documental, lo emocional ganó sobre lo estrictamente cinematográfico. El premio fue para Flores para Antonio, la cinta dirigida por Isaki Lacuesta y Elena Molina en la que la actriz Alba Flores parte en busca de la figura de su padre, fallecido cuando ella tenía ocho años. "¡Gracias papá!", gritó la intérprete visiblemente emocionada cuando recibió el premio por una película cuyo proceso describió como "una catarsis de una familia y de mi misma". Se imponía así a Tardes de soledad, la particular aproximación de Albert Serra al mundo del toreo que está en todas las listas de lo mejor del año de la prensa internacional, como también lo está Sirat. Ángulo muerto, dirigido por Cristian Beteta, se ha hecho con el galardón al mejor corto

El equipo de 'Flores para Antonio' recoge el premio a 'mejor largometraje documental' de los Premios José María Forqué. / A. Pérez Meca / Europa Press

Aunque fue razonablemente dinámica, la gala se desarrolló un tanto apática, con un humor que no había manera de que funcionara. A alguien le pareció buena idea, el no va más de estar in, poner a los presentadores, Cayetana Guillén Cuervo y Daniel Guzmán, a interactuar graciosamente con una IA. Aunque ellos le daban brío, las risas fueron más bien forzadas. Cuando Guillén Cuervo aprovechó para saludar a su familia (estaba su hermano Fernando), hubo un recuerdo para las sagas más célebres de nuestro cine. La muerte de Ernesto Alterio, fallecido este mismo sábado, planeó sobre la gala: los presentadores le dedicaron un aplauso nada más empezar.

De los números musicales, tuvo gracia ver a Shaila Durcal interpretando la yeyé Más bonita que ninguna a medias con su madre, que por unos momentos revivía en la pantalla, y emocionante disfrutar de Jeanette cantando de nuevo Por qué te vas, aquí con Chloé Bird. Tamibén sonó poderosa y con un contraste vocal interesante la canción de Cecilia Nada de nada, revisitada aquí por Eva Amaral y Mafalda Cardenal. Por lo demás, de la racial interpretación de Ojos verdes por Ruth Lorenzo hasta el clásico Toda una vida en las voces de la también eurovisiva Chanel y Nils Moliner, las canciones no tuvieron ningún brillo especial, y mucho menos el apartado escénico. Ni siquiera cuando Cayetana Guillén Cuervo se animó a cantar con Marwan el Quisiera ser del Dúo Dinámico, homenaje a un conjunto mítico que perdía hace unos meses a uno de sus miembros.

Un jubilado y una tía

En el capítulo interpretativo, José Ramón Soroiz, con una dilatada trayectoria tanto en la pantalla como en los escenarios, se hizo con el de mejor actor en cine por su papel de Vicente en Maspalomas, un jubilado gay que debe volver de su idílico retiro en Gran Canaria para ocuparse de la hija a la que abandonó y que se ve forzado a regresar al armario. Un papel que ya le dio la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián. El de Patricia López Arnáiz por Los domingos era el segundo Forqué que consigue, un premio al que ha estado nominada en varias ocasiones en los últimos años. La experiencia no evitó que lo recibiera con mucha emoción. Los dos hermanos Cervantes, Álvaro y Ángela, nominados respectivamente por Sorda y La furia, se fueron de vacío a pesar de las alabanzas y los premios

El actor José Ramón Soroiz, tras recoger el premio a 'Mejor interpretación masculina' por 'Maspalomas' durante la gala de la 31 edición de los Premios José María Forqué. / A. Pérez Meca / Europa Press

El premio para mejor interpretación masculina en series fue para Javier Cámara por el papel de profesor de educación física y exolímpico de bádmiton que se obsesiona con formar a una potencial campeona de ese deporte en Yakarta, y el de mejor interpretación femenina fue para Esperanza Pedreño por su descacharrante y perplejo personaje en la comedia Poquita Fe, que ya va por su temporada 2.

El premio del público fue para El cautivo, la película de Alejandro Amenábar sobre la detención en Argel de Miguel de Cervantes, y el que reconoce al mejor largometraje latinoamericano se lo llevó el drama feminista Belén, de Dolores Fonzi, una dura historia sobre un mujer condenada a cárcel por abortar.

Con el medalla de Oro de Egeda, que reconoce la trayectoria de los productores, se ha hecho Emma Lustres, productora gallega que tiene en su filmografía películas como Celda 211 o El desconocido y series como La unidad. Era la primera vez que una mujer recibía este galardón que le entregó el presidente de Egeda, el también productor además de presidente del Atlético de Madrid Enrique Cerezo. Lustres aprovechó para reclamar más apoyo de las instituciones al cine, sean del signo que sean, y también para defender a los productores independientes, "que somos los que traemos la renovación, el nuevo talento".

Egeda creó hace casi una década un premio al cine y educación en valores, que esta vez ha recaido sobre Sorda, el eficaz retrato a cargo de la directora Eva Libertad de una crisis de pareja desencadenada por el nacimiento de una hija y la sordera que padece la madre, un personaje que es el primer protagonista que interpreta una actriz con esa discapacidad, Miriam Garlo.