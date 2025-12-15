Las 7 películas más famosas de Rob Reiner, de 'La princesa prometida' a 'Cuando Harry encontró a Sally...'

De la comedia irreverente al drama judicial, Rob Reiner (78), el cineasta hallado acuchillado junto a su mujer, Michelle Reiner (68), en su mansión de Los Ángeles, es el autor de una de las filmografías más influyentes del cine comercial estadounidense, marcando a varias generaciones.

A continuación, un repaso cronológico a sus películas más famosas:

'This Is Spinal Tap' (1984)

La ópera prima como director de Reiner es una sátira brillante sobre el mundo del rock. A través de entrevistas y situaciones absurdas, sigue a una banda ficticia de heavy metal en plena gira. Con el tiempo se convirtió en una película de culto. El grupo de 'hard-rock' británico Spinal Tap hace furor. Los tres jóvenes y fogosos músicos de esta ruidosa formación vuelven locas a las chicas y llenan las salas en cada concierto.

'Cuenta conmigo' (Stand by Me, 1986)

Con River Phoenix, Richard Dreyfuss, y Corey Feldman en el reparto. Cuatro niños emprenden un viaje para encontrar el cadáver de un adolescente desaparecido. Más allá de la aventura, la película es un retrato íntimo del paso de la infancia a la madurez. Una de las adaptaciones más celebradas de Stephen King y una obra clave del cine de los años 80.

'La princesa prometida' (The Princess Bride, 1987)

Un cuento clásico lleno de espadachines, princesas, gigantes y villanos inolvidables. Reiner mezcla ironía y romanticismo en una fábula atemporal que fracasó moderadamente en taquilla, pero acabó convertida en un fenómeno generacional. Con una jovencísima Robin Wright, acompañada de Cary Elwes y Christopher Guest. Entre sus frases más recordadas, además del 'Como desees...', la que pronuncia el personaje español Íñigo Montoya (interpretado por Mandy Patinkin) en su búsqueda de venganza contra el hombre de seis dedos que asesinó a su padre. Esta línea se repite varias veces en la película, convirtiéndose en una de las citas más famosas de la historia del cine: "Me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir".

'Cuando Harry encontró a Sally...' (When Harry Met Sally…, 1989)

Otra de las comeias románticas más populares de los 80, e influyentes de la historia del cine. Plantea una de las cuestiones más trilladas entre géneros: ¿pueden un hombre y una mujer ser solo amigos? Con Billy Crystal y Meg Ryan interpretando unos personajes icónicos, de diálogos afilados, la película redefinió el género y elevó la conversación cotidiana a categoría cinematográfica. La escena del orgasmo fingido en la cafetería en el restaurante Katz's Deli es otro hito del séptimo arte. Estuvo nominada como Mejor Guión Original en los Oscar de 1989.

'Misery' (1990)

Terror psicológico basado en otra novela del maestro Stephen King. Un escritor sufre un accidente y es "rescatado" por una enfermera obsesionada con sus novelas. El encierro se transforma en pesadilla. Reiner cambia de registro con una adaptación tensa y claustrofóbica, que le valió a Kathy Bates un Oscar.

'Algunos hombres buenos' (A Few Good Men, 1992)

Para muchos, la mejor película de Reiner. Con un magnífico elenco de actores y diálogos estelares interpretados por Tom Cruise, Kevin Bacon, Jack Nicholson y Demi Moore. Un joven abogado militar debe defender a dos soldados acusados de asesinato. El juicio destapa abusos de poder dentro del ejército. Un clásico del cine de tribunales.

'El presidente y Miss Wade' (The American President, 1995)

El filme se centra en una historia de amor que flirtea con la 'screwball comedy' (comedia alocada o loca) -aunque para adecuarse totalmente a la esencia de este subgénero la presidenta hubiera tenido que ser ella- y se desarrolla en un contexto que funciona, ya desde la secuencia inicial, como un episodio de 'El ala oeste de la Casa Blanca'. Michael Douglas, Annette Bening, Martin Sheen, en el reparto. Un presidente viudo se enamora de una activista ambiental, poniendo en tensión su vida personal y su agenda política. Reiner combina idealismo, romanticismo y política en una visión optimista del poder y sus contradicciones.