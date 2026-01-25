Premios de la crítica
'Los domingos', mejor película dramática y 'La cena', mejor comedia en los premios Feroz
Las series 'Yakarta' y 'Poquita fe' han sido las grandes victoriosas en televisión
EFE
Santiago de Compostela
'Los domingos' ha obtenido el premio a mejor película dramática en los premios Feroz, en los que la película de Alauda Ruiz de Azúa ha obtenido un total de cinco premios; mientras que 'La cena' ha ganado el premio a mejor película de comedia y las series 'Yakarta' y 'Poquita fe' han sido las grandes victoriosas en televisión.
- Ramis, entrenador del Burgos, sobre el Málaga CF: 'Tienen el atrevimiento para hacer lo que quiere su entrenador
- La borrasca Ingrid llega a Málaga: vuelven las lluvias y el aviso amarillo
- Málaga invierte 72.000 euros en poner 'Pedregalejo' en la playa de Las Acacias
- Alhaurín de la Torre celebra este sábado el primer festival del año, Callejea
- La cadena de material deportivo Oteros cierra la tienda del polígono Santa Bárbara en Málaga en su proceso de clausuras
- Mercadona prepara el desembarco de la venta online en Málaga: comienza a construir su centro logístico en Trévenez
- El empresario Tomás Olivo inicia los trámites para impulsar un centro comercial en Málaga capital
- Polémica vecinal en Huelin por las obras de renaturalización del barrio