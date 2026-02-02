10 películas de estreno en plataformas que no te puedes perder en febrero

No es este febrero un mes con grandes estrenos en las plataformas, aunque siempre conviene echarles el ojo a los trabajos documentales destinados al ‘streaming’, en este caso sobre una enfermera acusada del asesinato varios bebés, la elaboración de esa gran película sobre el Holocausto que es ‘Shoah’ y el retrato de la ajedrecista húngara Judit Polgár. En cuanto a la ficción, destaca el regreso de James L. Brooks con el drama político ‘Ella McCay’, la nueva propuesta de la misteriosa Lucille Hadzihalilovic con Marion Cotillard al frente del reparto, el ‘biopic’ de una boxeadora ilustre encarnada por Sydney Sweeney o la película de imagen real de Andrew Staton, uno de los mejores directores de la firma Pixar.

‘La investigación sobre Lucy Letby’, de Dominic Sivyer Lucy Letby, una exenfermera británica de neonatos, fue condenada por el asesinato se siete bebés, y el intento de asesinato de otros siete, cometidos entre junio de 2015 y junio de 2016. En los últimos tiempos han surgido voces críticas con el tratamiento de las pruebas en el juicio. De todo ello habla este documental sobre la que es considerada la más famosa asesina en serie del Reino Unido. Miércoles 4, Netflix

'Ella McCay', de James L. Brooks James L. Brooks, director de ‘La fuerza del cariño’ y productor y creador de la serie ‘Los Simpson’, firma esta comedia dramática sobre el choque entre los ideales de una joven dedicada a la política y sus problemas familiares. La protagonista, encarnada por Emma Mackey (vista en ‘Barbie’ y ‘Alpha’) presenta candidatura como gobernadora de su Estado. Jueves 5, Disney +

'La reina del ajedrez', de Rory Kennedy Documental sobre Judit Polgár, jugadora húngara de ajedrez considerada la mejor del mundo. Actualmente tiene 49 años y está retirada. El filme explora tanto su enfrentamiento histórico con el soviético Garry Kaspárov como el que tuvo con su controlador padre en unos tiempos en que ser mujer y ajedrecista no estaba bien visto. Viernes 6, Netflix.

'El camino a Shoah', de Guillaume Ribot Además de tener disponible la monumental ‘Shoah’, la obra maestra de Claude Lanzmann sobre el Holocausto, Filmin estrena este documental que analiza minuciosamente el proceso de creación de la película, la enorme cantidad de entrevistas que Lanzmann realizó y todo el material que tuvo a su disposición para el montaje definitivo de 566 minutos. Viernes 6, Fimin

'Ahí estoy yo', de Yusaku Matsumoto Esta producción japonesa se centra en un personaje real, Kenji, un joven con disforia de género que tras muchos esfuerzos consiguió lo que anhelaba desde siempre, actuar imitando a la cantante pop que idolatraba. En el proceso de reafirmación fue fundamental un médico que tomó a Kenji como su primer paciente enfrentándose ambos a las presiones sociales. Martes 10, Netflix

'Cortafuego', de David Victori Belén Cuesta, Diana Gómez y Enric Auquer están al frente del reparto de este filme español producido para ‘streaming’. Una mujer intenta superar el duelo por la muerte de su marido, pero se enfrente a la desaparición de su hija cuando pasan unos días en una casa en el bosque, coincidiendo con un incendio forestal. Viernes 20, Netflix

'La torre de hielo', de Lucile Hadzihalilovic La última de las misteriosas y fascinantes películas de esta realizadora que no ha gozado de presencia en nuestras salas de cine. Ambientada en los años 70, narra la historia de una joven que escapa del orfanato y se esconde en un estudio de cine en el que, durante el día, observa el rodaje de un filme sobre ‘La reina de las nieves’ protagonizado por Marion Cotillard. Viernes 20, Filmin

'Christy: el combate de su vida', de David Michôd Otro ‘biopic’ de deportista, en este caso centrado en Christy Martin, la boxeadora más exitosa de la década de los 90. La interpreta Sydney Sweeney, actriz que por una razón u otra, sea cinematográfica (la reciente ‘La asistenta’, todo un fenómeno comercial) o de otra índole (su anuncio de tejanos, los comentarios de Trump), está siempre en primera plana. Lunes 23, Movistar Plus+

'En un instante', de Andrew Stanton Recién horneada en el festival de Sundance, esta película tiene la estructura de los relatos con historias cruzadas y propone, en clave de ciencia ficción, contar la evolución de la especie humana. Tras la cámara está Andrew Stanton, uno de los pesos pesados de Pixar: ha dirigido ‘Buscando a Nemo’, ‘WALL•E’ y la inminente ‘Toy story 5’. Viernes 27, Disney +