Cine
¿Cuánto sabes de los premios Goya? Ponte a prueba con este test
Responde a ocho preguntas sobre los galardones del cine español
Quim Casas
El próximo 28 de febrero se celebrará en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona la 40ª edición de los premios Goya, los galardones que premian anualmente lo mejor del cine español y evalúan el estado de una industria que tiende a recuperarse poco a poco después de la crisis de las salas anterior a la pandemia y el confinamiento de 2020.
A lo largo de su historia, iniciada en 1987 como propuesta de la recién creada Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, los Goya han servido para refutar carreras y lanzar otras, encumbrar películas y descubrir nuevos talentos. Proponemos ocho preguntas para que cada lector demuestre lo que sabe de estos premios.
Suscríbete para seguir leyendo
- Luz verde para un hotel de lujo en el antiguo edificio de Correos de Málaga
- EMASA devolverá dinero a 68.057 malagueños por un error en las lecturas estimadas desde 2013
- Los problemas con el AVE provocan que las reservas en Málaga para Semana Santa caigan un 35%
- Pulso laboral en el Metro de Málaga: la plantilla denuncia el bloqueo del convenio y anuncia movilizaciones
- Ibon Navarro y Olek Balcerowski, protagonistas cajistas de la rumorología de la Copa
- Carmen Manzano, presidenta de la Asociación Protectora de Animales de Málaga: «Somos familias multiespecie, con perros, gatos, cobayas...»
- El Joventut, rival del Unicaja para ganar la BCL, muy cerca de anunciar la incorporación de Jabari Parker
- El restaurante de Málaga que salva la Semana Blanca a las familias: con parque de bolas y pintacaras gratis para los niños