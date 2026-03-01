Fista del cine español
Lista completa de ganadores de los premios Goya 2026
Redacción
"Los domingos", la película de la cineasta vasca Alauda Ruiz de Azúa sobre una joven que causa un terremoto en su familia al anunciar que quiere ser monja, ganó este sábado el premio Goya a la mejor película del año, mientras la directora se ha convertido este sábado en la cuarta mujer en ganar el premio Goya a la Mejor Dirección. Su filme se ha impuesto frente al resto de las candidatas: 'Sirat', de Óliver Laxe; 'Maspalomas', de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi; 'La cena', de Manuel Gómez Pereira y 'Sorda', de Eva Libertad.
Mejor actriz de reparto
Elvira Mínguez por La cena
Nagore Aranburu por Los Domingos
Miryam Gallego por Romería
Elena Irureta por Sorda
María de Medeiros por Una quinta portuguesa
Mejores efectos especiales
César Moreno; Ana Rubio; Juanma Nogales por Enemigos
Jon Serrano; Mariano García Marty; David Heras; Iñaki Gil “Ketxu” por Gaua
Paula Gallifa Rubia; Ana Rubio por Los Tigres
Pep Claret; Benjamín Ageorges por Sirât
Jon Serrano; Mariano García Marty; Laura Pedro por Un fantasma en la batalla
Mejor película documental
2025. Todos Somos Gaza
Eloy de la Iglesia. Adicto al cine
Flores para Antonio
Tardes de soledad
The Sleeper. El Caravaggio perdido
Mejor música original
Carla F. Benedicto por El talento
Iván Palomares de la Encina por Leo & Lou
Julio de la Rosa por Los Tigres
Aránzazu Calleja por Maspalomas
Kangding Ray por Sirât
Mejor montaje
Victoria Lammers por Ciudad sin sueño
Andrés Gil por Los Domingos
José M. G. Moyano por Los Tigres
Cristóbal Fernández por Sirât
Bernat Vilaplana por Un fantasma en la batalla
Mejor actor de reparto
Miguel Rellán por El cautivo
Juan Minujín por Los Domingos
Kandido Uranga por Maspalomas
Tamar Novas por Rondallas
Álvaro Cervantes por Sorda
Mejor actor revelación
Antonio “Toni” Fernández Gabarre por Ciudad sin sueño
Julio Peña por El cautivo
Hugo Welzel por Enemigos
Jan Monter Palau por Estrany riu
Mitch por Romería
Mejor película iberoamericana
Belén de Dolores Fonzi
La misteriosa mirada del flamenco de Diego Céspedes
La piel del agua de Patricia Velásquez
Manas de Marianna Brennand
Un poeta de Simón Mesa Soto
Mejor maquillaje y peluquería
Ana López-Puigcerver; Belén López-Puigcerver; Nacho Díaz por El cautivo
Patricia López; Paco Rodríguez H.; Nacho Díaz por Gaua
Sarai Rodríguez; David Moreno; Óscar del Monte por La tregua
Karmele Soler; Sergio Pérez Berbel por Maspalomas
Zaira Eva Adén por Sirât
Mejor canción original
'La Arepera', de Paloma Peñarrubia Ruiz, por ¡Caigan las rosas blancas!
'Flores para Antonio', de Alba Flores, Silvia Pérez Cruz, por Flores para Antonio
'Hasta que me quede sin voz', de Leiva, por Hasta que me quede sin voz
'Y mientras tanto, canto', de Víctor Manuel, por La cena
'Caminar el tiempo', de Blanca Paloma Ramos, Jose Pablo Polo, Luis Ivars, por Parecido a un asesinato
Mejor sonido
Aitor Berenguer; Gabriel Gutiérrez; Candela Palencia por El cautivo
Andrea Sáenz Pereiro; Mayte Cabrera por Los Domingos
Daniel de Zayas; Gabriel Gutiérrez; Candela Palencia por Los Tigres
Amanda Villavieja; Laia Casanovas; Yasmina Praderas por Sirât
Urko Garai; Enrique G. Bermejo; Alejandro Castillo por Sorda
Mejor dirección de producción
Antonello Novellino por Ciudad sin sueño
Sergio Díaz Bermejo por El cautivo
Itziar García Zubiri por Los Domingos
Begoña Muñoz Corcuera por Los Tigres
Oriol Maymó por Sirât
Mejor dirección de fotografía
Rui Poças por Ciudad sin sueño
Bet Rourich por Los Domingos
Pau Esteve Birba por Los Tigres
Javier Agirre Erauso por Maspalomas
Mauro Herce por Sirât
Mejor cortometraje de animación
Buffet Paraíso de Héctor Zafra, Santi Amézqueta
Carmela de Vicente Mallols
El corto de Rubén de José María Fernández de Vega
El estado del Alma de Sara Naves
Gilbert de Alex Salu, Arturo Lacal, Jordi Jiménez
Mejor cortometraje documental
Dissonancia de Raquel Larrosa
El Santo de Carlo D’Ursi
La conversación que nunca tuvimos de Cristina Urgel
The painter’s room de María Colomer Canyelles
Zona Wao de Nagore Eceiza Mugica
Mejor cortometraje de ficción
Ángulo muerto de Cristian Beteta
De sucre de Clàudia Cedó
El cuento de una noche de verano de María Herrera
Sexo a los 70 de Vanesa Romero
Una cabeza en la pared de Manuel Manrique
Mejor diseño de vestuario
Nicoletta Taranta por El cautivo
Nerea Torrijos por Gaua
Helena Sanchis por La cena
Ana Martínez Fesser por Los Domingos
Anna Aguilà por Romería
Mejor dirección novel
Ion de Sosa por Balearic
Jaume Claret Muxart por Estrany riu
Gemma Blasco por La furia
Gerard Oms por Muy lejos
Eva Libertad por Sorda
Mejor película de animación
Bella
Decorado
El tesoro de Barracuda
Norbert
Olivia y el terremoto invisible
Mejor actriz revelación
Nora Hernández por La cena
Blanca Soroa por Los Domingos
Elvira Lara por Los Tortuga
Llúcia Garcia por Romería
Miriam Garlo por Sorda
Mejor dirección de arte
Juan Pedro de Gaspar por El cautivo
Koldo Vallés por La cena
Pepe Domínguez del Olmo por Los Tigres
Mikel Serrano por Maspalomas
Laia Ateca Font por Sirât
Mejor película europea
Cónclave de Edward Berger
La chica de la aguja (The Girl with the Needle) de Magnus von Horn
On Falling de Laura Carreira
Un simple accidente de Jafar Panahi
Valor sentimental de Joachim Trier
Mejor guion adaptado
Guillermo Galoé; Víctor Alonso-Berbel por Ciudad sin sueño
Celia Rico Clavellino por La buena letra
Joaquín Oristrell; Manuel Gómez Pereira; Yolanda García Serrano por La cena
Carla Simón por Romería
Eva Libertad por Sorda
Mejor guion original
Alauda Ruiz de Azúa por Los Domingos
Jose Mari Goenaga por Maspalomas
Oliver Laxe; Santiago Fillol por Sirât
Agustín Díaz Yanes por Un fantasma en la batalla
Avelina Prat por Una quinta portuguesa
Mejor actor protagonista
Alberto San Juan por La cena
Miguel Garcés por Los Domingos
Jose Ramon Soroiz por Maspalomas
Mario Casas por Muy lejos
Manolo Solo por Una quinta portuguesa
Mejor actriz protagonista
Ángela Cervantes por La furia
Patricia López Arnaiz por Los Domingos
Antonia Zegers por Los Tortuga
Nora Navas por Mi amiga Eva
Susana Abaitua por Un fantasma en la batalla
Mejor dirección
Alauda Ruiz de Azúa por Los Domingos
Aitor Arregi; Jose Mari Goenaga por Maspalomas
Carla Simón por Romería
Oliver Laxe por Sirât
Albert Serra por Tardes de soledad
Mejor película
La cena
Los Domingos
Maspalomas
Sirât
Sorda
