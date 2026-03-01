Los Goya coronan a 'Los domingos' en una gala de alto voltaje político

En un inofensivo reflejo de lo que estaba ocurriendo a 4.000 kilómetros de distancia, la 40ª edición de los premios Goya también proponía, a su manera, un duelo entre bombas y teocracia. Entre la explosiva catarsis de 'Sirat' y la controversia religiosa de 'Los domingos. Y, al final, en la hora de los premios importantes, las monjas se impusieron a los 'raveros'. 'Los domingos', la película de Alauda Ruiz de Azúa sobre el conflicto familiar desencadenado por la decisión de una adolescente de ingresar en una orden de clausura, se coronó como el mejor filme español de 2025 en una gala celebrada en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona que se caracterizó por su alto voltaje político y por una inusual presencia de la lengua catalana. 'Sirat', de Oliver Laxe, que llegaba a la ceremonia como la otra gran favorita avalada por sus dos nominaciones al Oscar, tuvo que consolarse con un puñado de galardones de los mal llamados técnicos que, eso sí, la convirtieron, con seis estatuillas, en la película más premiada de la noche.

Además de triunfar en la categoría reina, 'Los domingos' se impuso en el apartado de mejor dirección, donde no ganaba una mujer desde hacía ocho años (como ella misma se encargó de recordar, Alauda Ruiz de Azúa es apenas la cuarta directora galardonada en 40 ediciones), y en los de mejor guion original, mejor actriz protagonista (Patricia López Arnaiz, que hizo buenos los pronósticos y recogió su segundo goya) y mejor actriz de reparto (Nagore Aranburu; tampoco hubo mucha sorpresa aquí). El trío de intérpretes vascos laureados lo completó el guipuzcoano Jose Ramon Soroiz, que cuatro días después de cumplir 75 años ganó el premio al mejor actor protagonista por su conmovedora interpretación de un septuagenario homosexual que se ve empujado a volver al armario en 'Maspalomas'.

Tres trofeos para 'Sorda'

Especialmente celebrado, por merecido y porque jugaba en casa, fue el goya que el barcelonés Álvaro Cervantes consiguió como mejor actor de reparto por 'Sorda', producción catalana que se llevó también el galardón a la mejor actriz revelación (Miriam Garlo tiene ya un lugar en la historia como la primera intérprete sorda que gana un premio de la Academia) y el de mejor dirección novel, para Eva Libertad, que en su discurso de agradecimiento sostuvo que «nadie encaja en la normalidad porque no existe la normalidad, lo que existe es la diversidad humana», y, como había hecho antes Alba Flores, remató su parlamento con un «¡viva Palestina libre!».

Por lo que respecta a 'Sirat', esa mezcla de wéstern, 'road movie' y disquisición metafísica que el próximo 15 de marzo tiene una cita con los Oscar, fue distinguida con los premios a la mejor fotografía, el mejor sonido (sin duda, el galardón más cantado de la noche), el mejor montaje, la mejor música (del francés Kanding Ray), la mejor dirección de arte y la mejor dirección de producción. Seguro que al equipo de 'Romería', que se fue injustamente de vacío, le pareció un botín envidiable.

Política internacional

Albert Serra, que tuvo que escuchar las protestas de un reducidísimo grupo de antitaurinos a su llegada al Auditori del CCIB, fue uno de los primeros en subir al escenario a recoger un goya -al mejor documental, por 'Tardes de soledad'- y en su parlamento ya vaticinó, no sin cierta displicencia, que en la gala se iba a «hablar mucho de temas políticos». No se equivocó. Durante las tres horas y 10 minutos de la ceremonia, la actualidad internacional, marcada por el ataque militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, tuvo un protagonismo importante, pregonada desde un principio por la presencia masiva de insignias y pegatinas de apoyo a la causa palestina.

Destacó en este terreno el emocionado alegato en defensa de la bondad y la esperanza, aun en tiempos oscuros, que la actriz neoyorquina Susan Sarandon hizo cuando subió a recoger el Goya Internacional. «El mundo está dominado por la violencia y por la crueldad, pero miro alrededor y veo a vuestro presidente y a tantos de vuestros artistas hablar con una lucidez moral que me ayuda a sentirme menos sola allí donde estoy, en medio del caos y la represión», afirmó la protagonista de 'Pena de muerte'. Dejó pasar, eso sí, la oportunidad de remedar lo que hizo Pedro Almodóvar con el entonces príncipe Felipe hace un cuarto de siglo, también en Barcelona, y cantarle el 'Happy birthday' al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cumplía 54 años (nació un 29 de febrero).

La actriz Patricia López Arnaiz recibe el Goya a mejor actriz protagonista por su trabajo en 'Los domingos'. / Alberto Estévez / EFE

Soñar despiertos

El otro premio honorífico de la noche, el que distinguía la carrera de Gonzalo Suárez, brindó otro momento para el recuerdo. A sus 91 años, el cineasta y escritor asturiano, que volvía a la ciudad en la que inició su carrera, explicó, a cuenta de «ese personaje que juega al golf impunemente con nuestro mundo tratando de meterlo en un agujero muy negro», un cuento con moraleja: «Dios nos premia con los sueños y nos castiga con la realidad». Y añadió: «El cine es el último reducto en el que podemos soñar despiertos».

Y hablando de mantenerse despiertos… Al final, la fiesta del cine español consiguió acabar antes de la una y media de la madrugada, un feliz hito que hay que atribuir al buen comportamiento de los premiados, que cumplieron escrupulosamente el mandato de la Academia de no superar los 60 segundos en sus discursos, y a la falta de protagonismo de los presentadores Luis Tosar y Rigoberta Bandini, cuyas intervenciones fueron tirando a escuetas. Aun así, como apuntó Toni Acosta al presentar uno de los galardones, «empezamos en febrero y ya es marzo».