José Ramón Soroiz y Patricia López Arnaiz, Mejor actor y actriz protagonista en los premios Goya 2026

José Ramón Soroiz y Patricia López Arnaiz se alzaron este sábado con los galardones a Mejor actor y actriz protagonista en los premios Goya 2026, entregados por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. La ceremonia, que celebró su 40.ª edición, tuvo lugar en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB).

Soroiz recibió el premio por su interpretación en 'Maspalomas', compitiendo con Alberto San Juan, por 'La cena'; Miguel Garcés, por 'Los Domingos'; Mario Casas, por 'Muy lejos'; y Manolo Solo, por 'Una quinta portuguesa'.

Por su parte, López Arnaiz se llevó el Goya a la Mejor actriz protagonista por su papel en 'Los Domingos, categoría en la que también estaban nominadas Ángela Cervantes, por 'La furia'; Antonia Zegers, por 'Los Tortuga'; Nora Navas, por 'Mi amiga Eva'; y Susana Abaitua, por 'Un fantasma en la batalla'.

Los Premios Goya, considerados los galardones más importantes del cine español, celebran cada año lo mejor de la cinematografía nacional y este 2026 destacan por su celebración del 40 aniversario de la Academia.