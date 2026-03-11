¿Le ha llegado a la veterana Amy Madigan su momento en los Oscar?

'Weapons', el 'hype' inmediato que mezcla historias cruzadas y relato fantástico a partir de la inquietante premisa de la desaparición de varios niños a la misma hora y en la misma noche, es una de esas películas de género que trasciende ese mismo género para interesar a un variado espectro de público. El filme, disponible actualmente en HBO Max, está protagonizado por Julia Garner, Josh Brolin y la veterana Amy Madigan, que a sus 75 años, y habiendo debutado en el cine a principios de los 80, obtiene ahora su segunda nominación a los Oscar en la categoría de mejor actriz de reparto. En el mismo apartado compitió en 1986 por su trabajo en el drama 'La vida puede continuar'. Hace 40 años le arrebató la estatuilla la Anjelica Huston de 'El honor de los Prizzi'. Ahora compite con dos de las protagonistas de 'Valor sentimental' (Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas), la Teyana Taylor de 'Una batalla tras otra' y la Wunmi Mosaku de 'Los pecadores'.

Mítica 'Calles de fuego'

Madigan no ha alcanzado las cimas de otros nombres de su generación, como Meryl Streep y Glen Close. Tampoco tiene títulos rutilantes en su paciente filmografía. Sin embargo fue, sobre todo en los 80, una presencia muy firme en películas que bordeaban la independencia sin dejar de ser productos de Hollywood: el 'thriller' futurista y musical 'Calles de fuego' -por el que ganó el premio a la mejor actriz en el festival de Sitges de 1984-, el drama rural 'En un lugar del corazón', la fantasía deportiva 'Campo de sueños', el relato de terror 'La mitad oscura'.

Desde 1983 está casada con el actor Ed Harris, con quien protagonizó uno de sus mejores filmes, 'Alamo Bay (La bahía del odio)', virulento relato sobre el racismo hacia los inmigrantes vietnamitas en una zona de pescadores de camarones del Golfo de México. En 'Pollock', el filme sobre el pintor Jackson Pollock dirigido e interpretado por Harris, Madigan dio vida a Peggy Guggenheim, la conocida 'socialité' y mecenas artística.

Renacimiento 'indie'

En las dos últimas décadas ha trabajado más, como tantas de su generación, en la televisión que en el cine, aunque destacan sus cometidos en títulos como 'Adiós, pequeña, adiós', la excelente versión de la novela de Dennis Lehane realizada por Ben Affleck. Dos producciones 'indies' han supuesto su renacimiento. 'Rebuilding', un drama rural con Josh O’Connor que puede verse estos días en el festival Americana, y 'Weapons' por su nominación al Oscar y el giro drástico en su estilo de interpretación: encarna a la tía Gladys, una bruja moderna que realiza todo tipo de rituales atávicos y abraza la estética de la diferencia de Diane Arbus.