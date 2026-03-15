Premios de Hollywood
¿Quién va a ganar el Oscar 2026? Esto es lo que dicen las predicciones
El portal 'Gold Derby', principal referencia del sector en las apuestas sobre premios de cine y televisión, apunta a una victoria de 'Una batalla tras otra' pese al récord de nominaciones de 'Los pecadores'
Aunque el número de nominaciones (16, un récord histórico) parecía otorgar de salida la condición de favorito a 'Los pecadores', la gala de la 98ª edición de los premios Oscar, que se celebra el domingo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, acabará coronando a 'Una batalla tras otra'. Eso es, al menos, lo que horas antes de la ceremonia apuntan los augurios más fiables, según los cuales la película de Paul Thomas Anderson, que parte con 13 candidaturas, será el título más laureado, con seis estatuillas, incluidas las de mejor filme, mejor director y mejor actor de reparto. 'Los pecadores', de Ryan Coogler, tendrá que conformarse con cuatro trofeos (entre ellos, el de mejor actor), mientras que 'Frankenstein', de Guillermo del Toro, se impondrá en tres categorías y la producción española 'Sirat', de Oliver Laxe, se irá sin premio.
Estas son algunas de las predicciones de 'Gold Derby', un portal estadounidense que desde el año 2000 se dedica a informar, analizar y debatir de forma exhaustiva sobre los principales premios de cine y de televisión y que en las últimas temporadas se ha convertido en la principal referencia del sector a la hora de hacer apuestas sobre posibles ganadores, gracias a un sofisticado método que combina de manera ponderada las opiniones de los redactores de la publicación, de un panel de periodistas expertos, de los usuarios de la web que han registrado un mayor nivel de aciertos en las ediciones anteriores y de los lectores en general.
Los pronósticos de 'Gold Derby' para los Oscar de este año han ido fluctuando en función de factores tan diversos como el palmarés de otros galardones (los Globos de Oro, los de la asociación de productores, los BAFTA, los del sindicato de actores…), el estatus de los publicistas contratados para diseñar las campañas de promoción, las polémicas en redes sociales o el éxito de las fiestas y recepciones organizadas para apoyar una u otra película. A pocas horas del inicio de la ceremonia de entrega de premios y con las votaciones de los académicos cerradas desde el pasado 5 de marzo, estas son las previsiones del portal en las principales categorías:
Mejor película
'Una batalla tras otra' es la clara favorita en la categoría reina, con un 75,5% de posibilidades de llevarse la estatuilla. En los últimos días, 'Los pecadores' ha ido recortando distancias, pero, con un 22,1% de opciones, queda todavía lejos. Cualquier otro ganador sería una sorpresa mayúscula.
Mejor director
Aquí, Paul Thomas Anderson no tiene rival. Según las predicciones, el director de 'Una batalla tras otra' recogerá su primera estatuilla sin bajar del autocar. El porcentaje de opciones de Ryan Coogler ('Los pecadores') es reducidísimo. El de los otros tres nominados es directamente nulo.
Mejor actor protagonista
En esta categoría sí puede haber partido. Catapultado en la última semana, Michael B. Jordan llega a la cita con ventaja por su doble papel en 'Los pecadores', pero Timothée Chalamet aún conserva posibilidades y el brasileño Wagner Moura ('El agente secreto') se presenta como el posible tapado.
Mejor actriz protagonista
Solo hay un nombre sobre la mesa. El de la irlandesa Jessie Buckley ('Hamnet'). Nada menos que un 97,2% de posibilidades de ganar le otorga 'Gold Derby'. Rose Byrne ('Si tuviera piernas te daría una patada') araña un mísero 2%. Renate Reinsve, Emma Stone y Kate Hudson ni cuentan.
Mejor actor de reparto
Se presentaba como un duelo entre Sean Penn ('Una batalla tras otra') y Stellan Skarsgaard ('Valor sentimental'), pero las opciones del actor sueco se han devaluado en los últimos días y Penn se consolida como el favorito. Delroy Lindo ('Los pecadores') se mantiene a la expectativa.
Mejor actriz de reparto
Esta carrera la lidera con un margen cada vez más amplio la veterana Amy Madigan ('Weapons'), seguida por la sorprendente Wunmi Mosaku ('Los pecadores') y por una Teyana Taylor que después de ganar el Globo de Oro por 'Una batalla tras otra' se ha ido desinflando en las apuestas.
Mejor película internacional
La noruega 'Valor sentimental', de Joachim Trier, tiene la mayoría de las papeletas para hacerse con el Oscar, pero una victoria de la brasileña 'El agente secreto', de Kleber Mendonça Filho, tampoco sería una sorpresa. Entre los títulos cinco finalistas, 'Sirat' es el que parece tener menos opciones.
Mejor sonido
En el otro apartado en el que 'Sirat' tiene una nominación se impone con claridad el estruendo de 'F1: la película'. Le siguen, a bastante distancia, 'Los pecadores' y la película española, que aventaja, eso sí, a superproducciones como 'Una batalla tras otra' y 'Frankenstein' (no es poca cosa).
Otros galardones
Según las predicciones de 'Gold Derby', 'Una batalla tras otra' completará su cosecha con los premios al mejor guion adaptado, la mejor fotografía y el mejor montaje, mientras que 'Los pecadores' se impondrá en las categorías de guion original, música y cásting. 'Frankenstein' se llevará las estatuillas de diseño de producción, vestuario y maquillaje y peluquería; 'Las guerreras K-pop' triunfará como mejor película de animación y mejor canción, y 'Avatar: Fuego y cenizas' se impondrá en el apartado de efectos visuales.
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