Michael B. Jordan, del delincuente de poca monta de 'The Wire' a coronarse con el Oscar gracias a 'Los Pecadores'

Michael Bakari Waterson Jordan (Santa Ana, California; 9 de febrero de 1987) popularmente conocido como Michael B. Jordan ya tiene el premio que durante años pareció estar esperándole. El actor estadounidense ha ganado este domingo el Oscar al mejor actor por su doble interpretación en 'Sinners' ('Los Pecadores'), donde da vida a Smoke y Stack, dos hermanos gemelos, mafiosos e idealistas, atrapados entre la ambición, el peso del racismo y un giro sobrenatural que termina empujando la película hacia el territorio del terror.

A sus 39 años, Jordan pone el broche de oro a una carrera de casi tres décadas ante las cámaras y entra en el reducido grupo de actores negros que han conquistado la estatuilla principal de interpretación masculina. Lo hace, además, con un papel que encaja de lleno en la clase de personajes que han definido su trayectoria: hombres heridos, intensos, ambiguos, siempre en lucha.

"Gracias por apostar por mí, por seguir creyendo en mí. Voy a seguir superándome y dando lo mejor de mí", ha dicho sobre el escenario al recoger el premio, en un discurso en el que también ha agradecido al público haber ido a ver la película "una, dos o incluso tres veces".

Alianza con Coogler

No es casual que el papel llegue de la mano de Ryan Coogler, el director con el que Michael B. Jordan ha construido una de las asociaciones creativas más sólidas del cine estadounidense más actual. Fue Coogler quien le dio su gran primera oportunidad dramática en 'Fruitvale Station' (2013); quien lo convirtió en heredero de 'Rocky' con 'Creed' (2015, 2019 y 2023); quien le ofreció uno de los villanos más memorables del cine de superhéroes en 'Black Panther' (2018 y 2022); y quien ahora lo conduce hasta el Oscar con 'Los Pecadores'.

Pero su camino hasta aquí empezó mucho antes de Hollywood. Nacido en California pero criado en Newark, Nueva Jersey, fue su madre, profesora, quien lo empujó de niño hacia el modelaje. Tras los anuncios, luego llegaron pequeños papeles en televisión y una primera etapa de formación en series como 'The Sopranos' y 'Cosby'. Pero para muchos espectadores el primer gran impacto tuvo lugar en 'The Wire', donde apareció con apenas 15 años como un joven delincuente de poca monta atrapado por las calles.

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Del salto a la televisión pasó al cine, primero con papeles secundarios y luego con proyectos que ampliaron su presencia en pantalla. Participó en títulos como 'Red Tails' y asumió incluso el papel de la Antorcha Humana en la fallida versión de 'Los 4 Fantásticos' de 2015. Pero el verdadero punto de inflexión llegó en 2013 con 'Fruitvale Station', la película que reveló hasta qué punto podía cargar sobre sus hombros un relato entero. Dos años después, 'Creed' terminó de transformarlo en estrella mundial.