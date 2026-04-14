Cine
De los Goya a Bruselas: ‘Sorda’, de la española Eva Libertad, gana el Premio LUX del Público del Parlamento Europeo
La película conquista al público europeo y a los eurodiputados con una historia sobre la maternidad y la discapacidad auditiva
E.P.
La película 'Sorda', ganadora de tres premios Goya y dirigida por la murciana Eva Libertad, ha sido galardonada con el Premio LUX del Público 2026 del Parlamento Europeo y de la Academia de Cine Europeo en una ceremonia celebrada este martes en la sede de la Eurocámara en Bruselas.
'Sorda' se ha hecho con este galardón que celebra el cine europeo superando a las otras cuatro candidatas: 'Christy', del director irlandés Brendan Canty; 'It Was Just an Accident', del director iraní Jafar Panahi; 'Love me Tender', de la directora francesa Ana Cazenave Cambet; y 'Sentimental Value', del director noruego Joachim Trier.
El filme cuenta la historia de Ángela, una mujer sorda, que va a tener un hijo con Héctor, su pareja oyente. La llegada de la niña altera la relación de pareja, y lleva a la protagonista a afrontar la crianza de su hija en un mundo que no está hecho para ella.
Este largometraje dirigido por Eva Libertad y producido por Nuria Muñoz-Ortiz se hizo con tres premios Goya en la 40ª edición de estos galardones del cine español. En concreto, el Premio a la Mejor Dirección Novel fue para Eva Libertad; el de Mejor Actriz Revelación para Miriam Garlo, y el de Mejor Actor de Reparto para Álvaro Cervantes.
Voto ortorgado por eurodiputados y el público europeo
La elección del ganador del Premio LUX del Público, como cada año, refleja una combinación de la calificación directa de los espectadores con la de los diputados del Parlamento Europeo, siendo cada una de las partes el 50% de la puntuación final de cada una de las películas que optan al premio.
Las cinco cintas se han proyectado de manera gratuita en todos los países de la UE hasta este mismo mes de abril y, en línea con el compromiso del Parlamento Europeo con la accesibilidad, por primera vez las películas finalistas han contado con subtítulos para personas sordas y personas con discapacidad auditiva.
El Premio del Público al Cine Europeo LUX es una iniciativa del Parlamento Europeo y la Academia de Cine Europeo, en colaboración con la Comisión Europea y la red Europa Cinemas. El objetivo de este galardón es reforzar los vínculos entre la política y la ciudadanía, invitando al público europeo a convertirse en protagonista activo y votar por sus películas favoritas.
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