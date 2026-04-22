Michael Jackson, más blanco que nunca: así es el polémico biopic sobre el Rey del Pop

Olvide usted todo lo malo que jamás descubrió sobre Michael Jackson. Los comportamientos excéntricos, los presuntos abusos sexuales a niños, el circo mediático, todos los momentos que definieron los últimos años del músico y empañaron su legado: bórrelos de su mente, porque nada de eso ocurrió. Eso es lo que pretende ‘Michael’, el biopic sobre el astro del pop que ahora, finalmente, llega a los cines. Según su tesis, de hecho, nada de interés ocurrió en las dos últimas décadas de vida del cantante, y es tentador suponer que sus responsables prefieren que los no iniciados piensen que Jackson murió poco después de que se publicara su disco ‘Bad’ (1987), y no de una intoxicación aguda por propofol y benzodiacepinas en 2009, a los 50 años.

Dirigida por Antoine Fuqua, no absuelve a Jackson de ninguna de las acusaciones formuladas contra él en los años 90 y dos 00, sino que las ignora por completo. Contempla su meteórico ascenso a la cima de la fama desde sus inicios en la niñez junto a cuatro de sus hermanos en el grupo The Jackson 5, repasa el inicio de su carrera en solitario durante los años 70 y 80 y culmina con una de sus actuaciones en Londres en 1988. Y ya.

Jafaar Jackson, en el papel de su tío, Michael Jackson, en 'Michael'. / 'Michael'

Al parecer, eso sí, inicialmente ‘Michael’ ofrecía más que eso. En su primera versión, la acción arrancaba en 1993 —una década después de que el sexto álbum del cantante, ‘Thriller’ (1983), asaltara los cielos de la cultura pop— con una recreación de la redada policial en el rancho Neverland durante la que la policía examinó y fotografió el cuerpo de Jackson para compararlo con las descripciones que de él había hecho Jordan Chandler, un niño que lo había acusado de violarlo, y exploraba el impacto que aquel caso había tenido en la vida del artista. Pero todo cambió después de que los abogados de sus herederos, productores de ‘Michael’, descubrieran que existía un acuerdo extrajudicial firmado en su día prohibía la representación o mención de Chandler en cualquier obra cinematográfica.

Tras ese descubrimiento de última hora, Fuqua tuvo que rehacer la película. Como resultado, se pospuso inmediatamente su fecha de estreno, originalmente prevista para el 18 de abril de 2025, y se reunió al equipo durante 22 días de rodaje adicional que añadieron entre 10 y 15 millones de dólares al coste del proyecto. Como resultado, decimos, ahora el relato de ‘Michael’ termina cuando la estrella aún está en su apogeo en lugar de hacerlo con uno de los momentos más ignominiosos de su carrera.

Jafaar Jackson, en el papel de su tío, Michael Jackson, en 'Michael'. / 'Michael'

Cabe matizar, en todo caso, que la producción de ‘Michael’ ha estado estrechamente supervisada por la familia de Jackson, por lo que cabe suponer que la intención de la película nunca fue explorar de forma incisiva los aspectos más difíciles de la vida personal del astro; el propio Fuqua ha afirmado en entrevistas recientes que su objetivo fue refutar con rotundidad cualquier acusación de conducta indebida, y eso incluye las últimas en producirse: hace apenas unas semanas, cuatro hermanos que conocieron al cantante a través de su padre, un empleado de hotel llamado Dominic Cascio, presentaron una nueva demanda; afirman haber sido drogados, violados y agredidos sexualmente por el cantante desde finales de los 80 hasta la muerte de este en 2009. La familia Jackson ha contraatacado acusando a los demandantes de intento de extorsión.

Historial de acusaciones

Las primeras acusaciones de abuso sexual a niños contra Jackson, decimos, se formularon por primera vez en 1993 por parte del padre de Chandler; el caso se resolvió fuera de los tribunales, y entonces el equipo legal del músico insistió en que el acuerdo no constituía una admisión de culpabilidad. En 2003, ‘Jacko’ fue arrestado tras las acusaciones de Gavin Arvizo, entonces de 13 años, que presuntamente había sido agredido en el rancho Neverland. El caso llegó a juicio en 2005, y contó con testigos de alto perfil como Macaulay Culkin; Jackson fue finalmente absuelto de todos los cargos después de que el jurado adujera falta de pruebas concluyentes. Wade Robson y James Safechuck, que conocieron a Jackson siendo niños, también alegaron años de abusos a través del documental ‘Leaving Neverland’ (2019). Actualmente, al parecer, ambos exigen 400 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios, y se espera que sus reclamaciones lleguen a los tribunales el próximo noviembre.

Entretanto, ‘Michael’ aspira a alejar la imagen del cantante de la polémica, aunque de momento está teniendo el efecto contrario. Hace solo un mes, su familia organizó una proyección en Los Ángeles a la que acudieron alrededor de 60 de sus miembros. Según varias fuentes, durante el evento se produjo una acalorada discusión entre dos de los hermanos: por un lado, Janet, la única de los asistentes que se mostró abiertamente en contra de la película y que, al parecer, nunca ha estado cómoda con la gestión del legado y el relato público de ‘Jacko’; por otro, Jermaine, firme defensor del biopic y cuyo hijo, Jaafar Jackson, lo protagoniza interpretando a su propio tío. Janet no aparece retratada en la película y, entre todos los hermanos del llamado Rey del Pop, es la única que no forma parte de su equipo de productores ejecutivos.

Un fotograma de 'Michael'. / 'Michael'

También Paris Jackson, hija mayor del autor de 'Billie Jean', se ha desentendido en varias ocasiones del proyecto a través de redes sociales y lo ha cuestionado abiertamente. “Leí uno de los primeros borradores del guion y di mi opinión sobre lo que me parecía deshonesto de él. Al ver que no me hicieron caso, seguí con mi vida”, escribió en Instagram a finales del año pasado. “Hay muchas inexactitudes y también muchas mentiras descaradas”, afirmó asimismo sobre la película, a la que también calificó de “circo”.

En los últimos días se ha unido a la polémica otro de los sobrinos del astro, Taj Jackson, acusando públicamente a los medios de comunicación y a los internautas críticos de lanzar una campaña para socavar el éxito del biopic y animando a los fans a ignorar los titulares provocadores. Mientras tanto, en un intento de contener el alcance de la controversia, el equipo promocional de ‘Michael’ ha limitado severamente el acceso de la prensa tanto a Fuqua como al resto de sus responsables.

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Sea como sea, el principal productor de la película, Graham King, aspira a lograr con ella un éxito al menos igual de contundente que el que ya obtuvo gracias al biopic de Queen, ‘Bohemian Rhapsody’ (2018); a su favor cuenta con la popularidad que Jackson sigue atesorando. En Spotify, actualmente suma casi 65 millones de oyentes mensuales, lo que lo convierte en el 27º artista más escuchado del planeta en la plataforma. Su vida y su música también han servido de base tanto para ‘Michael Jackson: One’, un espectáculo de Cirque du Soleil que se representa en Las Vegas desde 2013, como para el musical de Broadway ‘MJ’, que desde 2021 ha viajado a diversas ciudades de todo el mundo y ha obtenido una recaudación estimada de casi 500 millones de dólares. En total, se calcula que Jackson ha generado alrededor de 3.500 millones de dólares desde su muerte.