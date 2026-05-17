Festival de Cannes
Cate Blanchett: "Sigo trabajando en rodajes en los que participan 10 mujeres y 75 hombres"
La actriz critica la persistente desigualdad de poder en la industria cinematográfica y el impacto negativo en la creatividad
Nando Salvà
“Al ‘MeToo’ lo mataron muy rápido”. Así lo cree Cate Blanchett y así lo ha afirmado hoy durante el encuentro con periodistas que ha mantenido en el Festival de Cannes. La actriz australiana ha señalado que el desequilibrio de poder entre hombres y mujeres pertenecientesa la industria cinematográfica continúa existiendo. "Sigo trabajando en rodajes en los que participan 10 mujeres y 75 hombres, lo sé porque hago el recuento cada mañana”. Inevitablemente, ha añadido, esa desigualdad “tiene un efecto en el trabajo, que se vuelve aburrido cuando es excesivamente homogéneo”.
La dos veces ganadora del Óscar -por ‘El aviador’ (2005) y por ‘Blue Jasmine’ (2016)- fue presidenta del jurado de Cannes en 2018, en pleno auge del movimiento ‘MeToo’, y encabezó una marcha de mujeres durante la que caminó de la mano de Kristen Stewart, Léa Seydoux, Ava DuVernay, Agnès Varda y otras personalidades femeninas del mundo del cine. "Lo que el movimiento reveló fue una sistema de abuso, no solo en esta industria sino en todas las industrias", ha asegurado hoy. "Si no identificas un problema, no puedes solucionarlo. Y si cortas la conversación, no puedes avanzar".
A ese respecto, asimismo, Blanchett se ha mostrado agradecida a “todos los directores de los principales festivales de cine del mundo, que aceptaron el compromiso de aumentar la representación en en esos eventos del cine hecho por mujeres, porque para el público es mejor no verlo mismo una y otra vez. Cada año se presentan películas extraordinarias en cada uno de estos festivales, pero cuando no hay diversidad de voces todo se vuelve un poco beige, y creo que eso ha afectado a la programación”.
Como era de esperar, durante la charla Blanchett también ha hablado del auge de la irrupción de la inteligencia artificial en la industria del cine. La actriz es cofundadora de RSL Media, compañía sin ánimo de lucro impulsorade un sistema destinado a garantizar el consentimiento humano en el uso de la IA. “Es una herramienta muy poderosa y, como tal, debe manejarse con respeto y precaución”, ha comentado acerca de la nueva tecnología. Preguntada sobre si la inteligencia artificial podría llegar a sustituir por completo a los actores humanos, la actriz ha descartado la idea.“Es un juguete interesante para experimentar, y puede ser positiva en algunos ámbitos”, ha opinado también al respecto, al tiempo que lamentaba que la lógica que hay detrás de su uso quizá no sea acertada. “Quizá simplemente creen que es útil porque es más barata”.
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