Robar a los ricos para dar a los pobres: vuelve el mito de Robin Hood, esta vez brutal y crepuscular

Robin Hood ha sido un campesino, un caballero y un conde. Ha sido un ladrón altruista, un un pendenciero y un revolucionario. Ha sido Errol Flynn con una pluma en el sombrero y una sonrisa infalible en el rostro, Kevin Costner luciendo un peinado imposible y un zorro de cola frondosa animado por Disney. Ha sido Bugs Bunny y también el Pato Lucas. Ha sido un viajero del espacio, un cazador de zombis y una mujer negra bisexual. Dicho de otro modo: gracias a sus sucesivas encarnaciones en el grueso de baladas medievales, cuentos, novelas, películas, series y cómics que ha protagonizado a lo largo de siete siglos, Robin Hood ha sido de todo, un mito reinterpretado sin cesar para reflejar el espíritu de cada época. Y en la inmensa mayoría de esas variaciones se ha dedicado a desafiar el poder establecido, luchar por la justicia y, por supuesto, robar a los ricos para dar a los pobres. Y reconózcase que, en este presente lleno de políticos ávidos de poder absoluto y tecnobros billonarios, la idea de tener a alguien dispuesto a quitar a quienes tienen demasiado para ayudar a quienes tienen demasiado poco es fvrancamente atractiva.

Jodie Comer y Hugh Jackman en la película. / EPC

Sin embargo, ese estereotipo no podría estar más lejos de la versión del personaje que ofrece la nueva película de Michael Sarnosky, ‘The Death of Robin Hood’. En su piel, Hugh Jackman es un antihéroe severamente crepuscular y plenamente consciente de su propia leyenda que, a lo largo de toda una vida forajida y ultraviolenta, ha ido dejando tras de sí un interminable rastro de cadáveres; al principio del relato, de hecho, vemos cómo mata a una joven clavándole un cuchillo en el cráneo.

No parece una coincidencia que, como informó la prensa británica, un roble de casi 1000 años de antigüedad en el bosque de Sherwood sobre el que durante mucho tiempo se fantaseó que habría servido de refugio al héroe medieval haya muerto justo cuando la nueva película llegaba a los cines, probablemente aplastado por el peso de la culpa. Dicho esto, lo cierto es que este Robin Hood lúgubre y brutal está más cerca de las leyendas medievales originales sobre él que del perfil familiar y edulcorado que su nombre siempre nos ha sugerido.

‘Robin and Marian’ (1976), drama romántico dirigido por Richard Lester en el que un Robin envejecido (Sean Connery), reunido con Lady Marian (Audrey Hepburn) una vez ella se ha convertido en madre superiora, niega que las historias que circulan sobre él sean ciertas. / EPC

Aunque se ha especulado mucho al respecto, los historiadores coinciden en que la fuente de inspiración de Robin Hood no fue una persona real, sino una sociedad profundamente desigual de terratenientes ricos y plebeyos muertos de hambre. Relatos sobre él empezaron a transmitirse oralmente en el siglo XII, y las primeras leyendas escritas en su honor lo hicieron dos siglos más tarde; en ellas se lo retrata como un embaucador de moralidad flexible y un inadaptado proclive a la bronca. Por entonces, su principal propósito aún no era ayudar a los necesitados, sino combatir a clérigos y nobles, todos ellos corruptos, en beneficio propio. Para los campesinos de la época, cargados de impuestos y carentes de derechos, creer en Robin Hood era una vía de escape de la tiranía.

En el siglo XVI, gracias a la estima que el rey Enrique VIII de Inglaterra al parecer le tenía -se dice que solía disfrazarse de él-, el personaje fue abrazado por la aristocracia e inmediatamente dejó tanto de cuestionar la estructura de poder de la sociedad como de odiar a la nobleza para convertirse él mismo en noble, y fue convertido en caballero al servicio del rey Ricardo para ayudarlo a recuperar el trono que había sido usurpado por su hermano.

“Sigo pensando en toda la muerte que he visto”

En cualquier caso, la consolidación de su estatus como héroe popular se produjo sobre todo gracias a la publicación en 1883 de ‘Las aventuras de Robin Hood’, de Howard Pyle, también la fuente de inspiración de la imagen idealizada que el cine perpetuó a lo largo del siglo pasado a través de Douglas Fairbanks en 1922, Flynn en 1938, Costner en 1991 y Russell Crowe en 2010, entre otros muchos actores encargados de encarnar a Robin.

Dos excepciones a esa tendencia merecen ser mencionadas: por un lado, ‘Las locas, locas aventuras de Robin Hood’ (1993), parodia grosera dirigida por Mel Brooks que en su día fue despreciada y hoy se ha erigido en algo parecido a una obra de culto; por otro, ‘Robin and Marian’ (1976), drama romántico dirigido por Richard Lester en el que un Robin envejecido (Sean Connery), reunido con Lady Marian (Audrey Hepburn) una vez ella se ha convertido en madre superiora, niega que las historias que circulan sobre él sean ciertas. “Sigo pensando en toda la muerte que he visto”, le dice a su amada, arrepentido.

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Inspirándose en el mismo modelo que ‘Robin y Marian’ -la balada ‘Robin Hoode his Death’, datada del siglo XVII-, ahora ‘The Death of Robin Hood’ trata de deconstruir el mito encarnado por su protagonista con el fin de preguntarnos por lo que ganamos y lo que perdemos al depositar nuestra fe colectiva en ese y otros tipos de representación distorsionada del mundo. Y eso sin duda convierte la película en elemento de reflexión oportuno para un presente en el que la realidad es reescrita a modo de bulo, algunos líderes son celebrados por tener comportamientos propios de villanos de cuento y los actos más aberrantes son tratados como heroicidades.