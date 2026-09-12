La danesa May el-Toukhy conquista el León de Oro del Festival de Venecia con 'Woman Unknown'

La cineasta danesa May el-Toukhy conquistó este sábado el León de Oro del 83 Festival de Venecia con 'Woman Unknown', una obra sobre las mujeres de la posguerra acusadas de colaborar con los nazis y con la que se convierte en la octava directora en ganar el máximo premio en la historia del certamen.

Su película era la única de las 21 en liza este año en la Mostra rodada en solitario por una mujer.

'Woman Unknown', sobre el drama de las mujeres acusadas de haber mantenido vínculos con los soldados nazis en la guerra, ha dado la sorpresa en Venecia y ha arrasado porque su protagonista, Mathilde Arcel, también se ha llevado la Copa Volpi a la mejor actriz.

"Recuerden ese nombre", apuntó la directora al recoger su León de Oro, junto a su actriz.

El-Toukhy explicó ante el público que esta obra habla del "cuerpo femenino como un campo de batalla y como una cuestión pública" desde el punto de vista de "mujeres que son invisibles, que pasan desapercibidas y que no tienen voz".

Y se dirigió a la presidenta del jurado que ha deliberado el premio, Maggie Gyllenhaal, para agradecerle su decisión.

"Gracias especialmente a ti, Maggie, por utilizar tu voz y arrojar luz sobre la falta de igualdad de oportunidades para las cineastas en nuestra industria", declaró.

El 83º Festival de Venecia concluyó este sábado repartiendo su palmarés.

En segunda posición, con el León de Plata Gran Premio del Jurado, quedó el director surcoreano Lee Chang-dong por su 'Possible Love', una reflexión sobre las diferencias de clases.

Mientras que el León de Plata a la mejor dirección fue para el cineasta ruso Iliá Jrzhanovski por 'DAU', una obra imponente sobre un físico de la Unión Soviética que tardó en rodar veinte años.

El estadounidense John Malkovich conquistó su primera Copa Volpi al mejor actor por su papel en 'Wild Horse Nine', como un agente de la CIA en el Chile inmediatamente anterior al golpe de Estado contra Salvador Allende.

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El documental 'Naza', en el que los israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor exponen la estrategia de su país para destruir la Franja de Gaza, se conformó con un Premio Especial del Jurado. mientras que el mejor guión fue para la película 'Un bon petit soldat', de Stéphane Brizé.

Fuente: El Periódico