'Expediente Warren: Obligado por el demonio'

Director Michael Chaves

Año 2021

Estreno 4 de junio de 2021

★★★

Con 'Expediente Warren: The Conjuring', James Wan logró reformular las claves del terror contemporáneo y sentar las bases de un estilo que sería mil veces reproducido por imitadores. Uno de ellos es Michel Chaves que, con su primera película, 'La llorona' demostró que estaba menos deseoso de aportar algo nuevo que de seguir los pasos de su maestro. Ahora tiene la oportunidad de hacerlo en esta tercera parte de la saga, sin embargo, en el proyecto late una voluntad explícita de que tanto la historia como la manera de contarla se alejen de los dos capítulos anteriores.

La escena de inicio, en la que nos introducimos in medias res en un exorcismo, serviría como puente de unión entre ambos universos, pero el problema es que Chaves no termina de saber cuál es el suyo. 'Expediente Warren: Obligado por el demonio' apuesta por el thriller y dedica menos espacio al elemento sobrenatural, por lo que hay pocos sustos y menos efectismo. Por el contrario, se resiente por su falta de elegancia formal y por el batiburrillo de elementos dentro de un relato no siempre bien narrado.

En definitiva, el esfuerzo a la hora de singularizarse no termina de cuajar y se echa en falta la orquestación meticulosa y casi épica de las escenas que caracterizaban las películas precedentes.

¿Qué nos queda entonces? Los Warren. Ed y Lorrain siempre han sido el corazón de las historias, pero en esta ocasión su protagonismo se pone todavía más de manifiesto. Ha pasado el tiempo para el matrimonio formado por Vera Farmiga y Patrick Wilson y eso les ha hecho más frágiles y vulnerables. Y aunque pueda parecer cursi, en esta ocasión, su amor ganará la batalla a los demonios y las brujas.