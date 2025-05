Crítica de 'Anzu, gato fantasma': abstracciones del cine 'anime'

'Anzu, gato fantasma' Dirección: Nobuhiro Yamashita, Yoko Kuno Animación Año: 2024 Estreno: 16 de mayo de 2025 ★★★

En un elevado porcentaje de películas 'anime' de los últimos años domina una abstracción que, a veces, lleva a una cierta indefinición. No es el caso de los productos más conocidos y prestigiados, los de Hayao Miyazaki y el estudio Ghibli, pero sí de la mayoría de los filmes que. partiendo de situaciones y personajes más o menos reconocibles en el cine de animación "para todos los públicos", tienden hacia postulados más fantasiosos, geométricos o, directamente, 'bizarros' sin dejar nunca de lado un particular sentido del humor de comprensión no siempre fácil en Occidente.

Es el caso de 'Anzu, gato fantasma', cinta que ha pasado por los festivales de Cannes, Annecy y Sitges; es decir, el gran escaparate francés, el mejor certamen de animación y el mejor de cine fantástico. A la niña protagonista le sorprende que Anzu hable como las personas, pero no que vaya en motocicleta y se dedique a hacer masajes a los humanos. Dicen de él que es un gato fantasma, pero no es exactamente así: es un gato que nunca muere. Es el hijo adoptivo de un templo y, a medida que avanza el relato, gana confianza como figura central. Hay que entrar en el juego propuesto, que parte también de un ritmo muy sosegado. Entonces veremos cómo, reflejada en el gato, la joven protagonista asume sus verdaderos fantasmas.