Crítica de 'Los domingos mueren más personas': ironía judío-argentina

'Los domingos mueren más personas' (2024) Director: Iair Said Intérpretes: Iair Said, Rita Cortese, Antonia Zegers Estreno: 18/7/2025 Puntuación: ★★★

Este primer largometraje de ficción del director y también actor Iair Said tiene un buen arranque. El protagonista, encarnado por el propio cineasta, se ha tomado unos tranquilizantes antes de coger el avión porque tiene pánico a volar, pero como el vuelo va a salir con varias horas de retraso, la medicación le hace un efecto no deseado aún en tierra. De este modo, entre sonámbulo y zombi, llega a Buenos Aires muchas horas después y reencuentra a toda su familia. El punto de partida no es excesivamente original. David, el personaje en cuestión, regresa de Europa a su ciudad natal para asistir al funeral de su tío.

Al contacto con una realidad que había dejado atrás, sobre todo en la relación con todas las mujeres de su familia y la ausencia del padre, afloran todas las manías y contradicciones de este joven burgués de origen judío, homosexual en crisis de pareja, demasiado corpulento e inseguro de sí mismo. Daid practica una ironía sutil en la mayoría de los casos, de humor más evidente en otros. Es también muy didáctico con los ritos judíos, como cortarse un trozo de ropa en pleno funeral. La mezcla de tristeza y diversión funciona durante todo el metraje, aunque se trata de un relato excesivamente sustentado en la palabra: casi no hay pausas en los diálogos constantes.

