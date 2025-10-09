Estreno de cine
'Tron: Ares': Los programas y sistemas adquieren emociones humanas
Quim Casas
‘Tron: Ares’ (2025)
Dirección: Joachim Rønning
Intérpretes: Jared Leto, Greta Lee, Gillian Anderson
Estreno: 10/10/2025
Puntuación: * * *
Aunque la joven CEO de la empresa Encom tiene aspiraciones más ecológicas que el megalómano directivo de Dillinger Systems en su búsqueda del revolucionario código de permanencia, las dos empresas rivalizan descaradamente en fabricar productos de consumo alienante para el gran público. Eve Kim, emprendedora joven que lidera Encom, la empresa en la que trabajaba el personaje de Jeff Bridges antes de desaparecer en el mundo virtual, quiere solucionar los conflictos médicos y alimentarios del mundo, pero su compañía acaba de lanzar a lo grande un juego llamado ni más ni menos que Paranoides especiales, vitoreado en su multitudinaria presentación por enardecidos jugadores.
La tercera entrega de la saga ‘Tron’ propone un complicado equilibrio entre la evolución digital y lo que aún queda de la cultura analógica. Lo hace a partir de una figura clara del fantástico y la ciencia ficción: la máquina que toma conciencia y se rebela contra su creador. Como hicieran los replicantes de ‘Blade runner’, el programa de seguridad llamado Ares, al que da vida orgánica Jared Leto, adquiere emociones humanas, las comprende y toma sus propias decisiones. Lo que sigue es lo más parecido a la lucha entre el bien y el mal a partir de sofisticadísimas criaturas virtuales que adquieres las cualidades de los dioses de la mitología griega.
‘Tron: Ares’ es bastante más entretenida que ‘Tron: Legacy’ y carece de la ingenuidad visualmente algo demodé de ‘Tron’, el filme fundacional. Se permite también divertidas licencias, como las disquisiciones de Ares en torno a la música de Mozart y Depeche Mode, y comentarios sobre aquellos tiempos en los que existían disquetes y no se sabía nada de la Nube.
