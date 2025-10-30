Crítica de 'Los Tigres': un 'thriller' social a ras de tierra y bajo el agua

'Los Tigres' Dirección: Alberto Rodríguez Intérpretes: Antonio de la Torre, Bárbara Lennie, Joaquín Nuñez Año: 2025 Estreno: 31 de octubre de 2025 ★★★★

Alberto Rodríguez recupera en 'Los Tigres' algunos aspectos de 'La isla mínima', una de sus obras más preciadas. Ambas películas están escritas con Rafael Cobos, su guionista habitual, y destacan por la elegante manera de perfilar unos personajes que no siempre están en función de la trama -otra vez policíaca- en la que se ven envueltos. Son dos hermanos, Antonio y Estrella (Antonio de la Torre y Bárbara Lennie), cuya vida es el mar. Es así desde muy pequeños, ya que su padre era buzo y a pesar de que ella sufrió un accidente que sigue castigando su oído. Antonio baja a las profundidades. Estrella se queda en la barcaza. Son más que dos espacios concretos: ella mantiene a su hermano en contacto con la tierra, es su guía y su brújula.

Pero todo se tuerce. Hay mucho de 'thriller' fatalista en los recovecos que emprende el relato. También notas bien diseminadas sobre la realidad social y económica del momento, algo que ya ocurría en 'La isla mínima' y su retrato de la España del posfranquismo. El de 'Los Tigres' es otro contexto, pero también condiciona los actos de los personajes. 'Thriller' y retrato social en la superficie. Hipnóticas imágenes bajo el agua, aunque lo que ve Antonio en las profundidades no es más que el comienzo de esa fatalidad que invade toda la historia.