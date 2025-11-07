'Predator: Badlands': última entrega de una bárbara y cada vez más digital franquicia
Algunas escenas de acción bien resueltas y el personaje del androide que interpreta Elle Fanning son lo más destacado de una película limitada por un guion demasiado simple
Quim Casas
'Predator: Badlands'
Dirección: Dan Trachtenberg
Intérpretes: Elle Fanning, Dimitrius Schsuter-Koloamatangi
Año: 2025
Estreno: 5 de noviembre de 2025
★★
Las malas tierras a las que alude el título de la última entrega de la franquicia inaugurada en 1987 con 'Depredador' pertenecen a un planeta, Genna, al que llega el 'predator' protagonista en busca de su presa, una criatura mucho más grande, poderosa y mortífera que él. Si la caza, ya que ese es el destino de los depredadores procedentes de otro planeta, le demostrará a su sanguinario padre que no es el más débil del clan.
El guion de 'Predator: Badlands' cabe en una veintena de páginas. Es simple y escueto, pero tampoco da mucho juego más allá de algunas escenas de acción bien resueltas y un amplio muestrario de obstáculos que debe vencer el protagonista con sus rastas, colmillos exteriores, piel tatuada y armamento reconocibles. Hierbas que cortan como cuchillos, plantas con espinas paralizantes, lianas que se enroscan y gigantescos bisontes de hueso son algunas de los obstáculos que ponen a prueba al sanguinario 'predator', quien, a medida que avanza el relato, llega a tener un atisbo de humanización. A ello contribuye un personaje algo más interesante que él, la androide con el cuerpo troceado en dos que encarna Elle Fanning. Ver su torso y cabeza por un lado y sus piernas por el otro nos retrotrae al espíritu de la serie B 'gore', aunque el filme sea caro y en exceso digital.
Suscríbete para seguir leyendo
- La EMT moverá las paradas de la Comisaría Provincial a la avenida de Andalucía por problemas de tráfico
- Atalaya de Jarazmín: entre malos olores y detonaciones
- Ya hay fecha para el corte de Eugenio Gross por las obras del metro en Málaga
- La Junta recibe 11 ofertas para dirigir el desdoblamiento de los accesos a Alhaurín de la Torre
- Así es el parque de Málaga con una de las lagunas artificiales más grandes de la provincia: con senderos, zonas de picnic y juegos para niños
- Identificado el cadáver del hombre hallado en un camino de la Serranía de Ronda
- Dekra abre en el PTA de Málaga un nuevo laboratorio de ciberseguridad para semiconductores y productos digitales
- Málaga suma un nuevo hotel de 5 estrellas en la plaza de la Merced