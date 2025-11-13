Estrenos de cine
Crítica de la película 'La larga marcha': Camino sin retorno
La obra es una distopía ambientada en Estados Unidos en la que un grupo de chavales se alistan en una terrible competición militar.
Desirée de Fez
'La larga marcha'
Director: Francis Lawrence
Reparto: Cooper Hoffman, David Jonsson, Ben Wang, Charlie Plummer, Mark Hamill, Roman Griffin Davis, Judy Greer, Joshua Odjick, Josh Hamilton, Tut Nyuot y Jordan Gonzalez
Estreno: 14/11/25
★★★
Proyecto que arrastra desde hace años, 'La larga marcha' ve finalmente la luz de la mano de Francis Lawrence. Adaptación de la novela de Stephen King, escrita en su primer año de universidad y publicada en 1979 con pseudónimo, la película es una distopía ambientada en Estados Unidos en la que un grupo de chavales se alistan en una terrible competición militar. Deben caminar sin pausa durante una larga marcha, en la que serán penalizados con la muerte si hacen tres faltas, hasta que quede un único superviviente.
La película se mueve en dos planos que hablan de lo mismo: el horror del totalitarismo y de la guerra, y los traumas que arrastran y perpetúan. Uno es la representación física de la caminata. Otro, la exploración mediante la palabra de la psicología y las historias de esos chavales que reflexionan sobre el sentido de la vida cuando están a punto de arrebatársela. Hay algo interesante –heredado del texto de Stephen King y bien resuelto– en cómo dialogan la violencia física y psicológica a la que están sometidos los personajes y la forma en la que éstos, derrotados, exponen verbalmente sus vidas, su intimidad y sus miedos.
Hay una voluntad de incomodar y sacudir, y eso en una película de estas dimensiones es de agradecer. Sin embargo, el mecanismo de la historia se vuelve agotador (las cartas de la repetición y de la imagen de impacto no alcanzan para contar el frenesí y la agonía de la carrera) y el dibujo de los chicos y sus diálogos abundan en lugares comunes.
- Los trabajadores de la EMT de Málaga convocan huelga parcial de autobuses que empezará el día del alumbrado de Navidad: éstos son los horarios afectados
- Así es la ruta de Málaga que recorre una antigua acequia colgada sobre un barranco: está en uno de los pueblos más bonitos de España
- El Unicaja acelera en el mercado
- Adiós a los naranjos en Molina Lario: el viento del puerto no permite que arraiguen en la calle
- Detenido un vecino de Gaucín por la muerte del hombre cuyo cuerpo fue hallado en un camino Alpandeire
- Expertos reclaman en Málaga un control coordinado ante el problema de las especies invasoras
- Multa de 5.000 euros por la caída de un árbol a la adjudicataria de las zonas verdes de Carretera de Cádiz
- Detenido el conductor implicado en el accidente mortal de Coín por abandonar el lugar del siniestro