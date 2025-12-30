Estrenos de cine
Crítica de 'Abuela tremenda': una comedia popular que sigue la estela de las exitosas franquicias de Santiago Segura
La reconciliación familiar y los ‘team building’ son la excusa para una sucesión de situaciones previsibles en un contexto tópico
Quim Casas
‘Abuela tremenda’
Dirección: Ana Vázquez
Intérpretes: Elena Irureta, Toni Acosta, Carla Pastor
Año: 2025
Estreno: 1 de enero de 2026
★
La ‘marchosa’ abuela que encarna Elena Irureta tocó el bajo en un grupo de rock llamado Diskolos, telonearon a Bruce Springsteen, este le regaló una guitarra y ahora intenta que el tipo que se la quedó se la devuelva. Conduce una furgoneta tuneada, roba un vestido de Versace para poder entrar en un restaurante de lujo y es la ídolo de su nieta pequeña, quien vive con la madre atribulada por cualquier cosa interpretada por Toni Acosta.
Así arranca ‘Abuela tremenda’ en cuanto a personajes y situaciones. La abuela es animosa. La madre está atrapada en la rutina diaria; en la primera secuencia llega tarde a la fiesta escolar de su hija, una situación clásica. Y la nieta se niega a ir a Port Aventura o Disney con su madre si no las acompaña la abuela en cuestión. El título del filme lo dice todo.
La película realizada por Ana Vázquez sigue las pautas de la corriente de comedia popular que ha establecido Santiago Segura con un éxito asegurado. ‘Abuela tremenda’ toma similares patrones. Acosta ya protagoniza la franquicia de ‘Padre no hay más que uno’ y representa, más que Irureta, un tipo de comedia sin arista alguna. Comedias blancas se llamaban antes. La reconciliación familiar y los ‘team building’ son la excusa para una sucesión de situaciones previsibles en un contexto tópico.
