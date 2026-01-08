Crítica de 'Nouvelle Vague': Richard Linklater evoca, reconstruye y reivindica con afecto la gestación de 'Al final de la escapada' de Godard

'Nouvelle Vague' Año: 2025 Dirección: Richard Linklater Intérretes: Guillaume Marbeck, Zoey Deutch, Aubry Dublin Estreno: 9/1/2026 ★★★★

En ‘Mal genio’ (2017), el director francés Michel Hazanavicious mostró el lado más antipático de Jean-Luc Godard, uno de los arquitectos del cine moderno. La visión que procura Richard Linklater del director es bien distinta: ‘Nouvelle Vague’ es una película cómplice, agradable, simpática, que no renuncia a mostrar las excentricidades del artista pero, sobre todo, impregna la historia de una especie de ‘joie de vivre’ (en cuanto al cine y en cuanto a la vida).

Linklater no engaña a nadie. Se considera hijo de aquella revolución cinematográfica: él ha abanderado un modelo de cine independiente estadounidense que quizá no existiría sin lo que hicieron los nuevos cines de finales de los años 50. Su película se centra en un momento concreto, exultante, el de la gestación de ‘Al final de la escapada’, primer largometraje de Godard y la piedra filosofal de la Nouvelle Vague. Lo hace sin nostalgia alguna. Nada de que los tiempos pasados fueron mejores. Solo restituye aquel clima de excitación cinematográfica. Lo ha hecho rodando en París, en los mismos lugares en los que se filmó ‘Al final de la escapada’, en francés y en blanco y negro, como la película que restituye.

Pero ‘Nouvelle Vague’ es un filme muy atento a todo lo que ocurrió en aquel periodo, reconstruyendo la redacción de los ‘Cahiers du cinéma’, mostrando los encuentros en bares y fiestas de Godard, Truffaut y Jacques Rivette, e introduciendo algunas escenas decisivas con Roberto Rossellini, Robert Bresson y Jean-Pierre Melville, los cineastas más adulados por los ‘nuevaoleros’. Un filme muy bello que nos devuelve, como si fuera el reflejo en un espejo, uno de los momentos fundamentales en la historia del cine.