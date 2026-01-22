Estreno de cine
‘Arco’, la candidata al Oscar que aspira a salvar el planeta
La película 'Arco' de Bienvenu, con estilo retrofuturista, conecta con 'Regreso al futuro' y 'E.T.', aunque se centra en la amenaza del cambio climático como único villano
Nando Salvà
ARCO
Puntuación: ★★★
Director: Ugo Bienvenu
Año: 2025
Estreno: 23 de enero de 2026
Las cosas empeorarán mucho, y después mejorarán. Mitad inquietante y mitad esperanzadora, es la tesis que sostiene el primer largometraje animado de Ugo Bienvenu, a la vez relato de ciencia ficción psicodélica, retrato de amistad adolescente y urgente reflexión ecologista. Aunque arranca ambientada en un futuro muy lejano en el que los humanos no solo han aprendido a vivir en armonía con el planeta sino que también pueden volar y viajar en el tiempo, la película transcurre mayoritariamente en un mañana más cercano en el que los peligros que ya nos acechan hoy, como la meteorología extrema y la sumisión a la tecnología, son mucho más inminentes. Entretanto, mientras exhibe un seductor estilo visual deudor del retrofuturismo y el ‘anime’, establece conexiones temáticas tanto con ‘Regreso al futuro’ -sin insinuaciones incestuosas, eso sí- como con ‘E.T., el extraterrestre’, relato seminal sobre la relación entre un niño y un visitante llegado del cielo.
Aunque nadie espera realismo de una ficción como esta, sí se echa de menos en ella más atención a la lógica interna, y su peripecia argumental también carece de un verdadero conflicto dramático real; aquí el único villano es la amenaza medioambiental que se cierne sobre el planeta. En última instancia, ‘Arco’ aspira a inspirar a la acción y ofrecer esperanza convenciéndonos de que, aunque nosotros no frenemos el cambio climático, las generaciones venideras no se rendirán hasta lograrlo.
