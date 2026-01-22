Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Los 43 fallecidosBoroNuevo accidenteSuceso en FuengirolaCentro comercialCruz del HumilladeroInspección Técnica de EdificiosCalle LariosBalcerowski
instagramlinkedin

Estreno de cine

‘Arco’, la candidata al Oscar que aspira a salvar el planeta

La película 'Arco' de Bienvenu, con estilo retrofuturista, conecta con 'Regreso al futuro' y 'E.T.', aunque se centra en la amenaza del cambio climático como único villano

El primer largometraje animado de Ugo Bienvenu es a la vez relato de ciencia ficción psicodélica, retrato de amistad adolescente y urgente reflexión ecologista.

El primer largometraje animado de Ugo Bienvenu es a la vez relato de ciencia ficción psicodélica, retrato de amistad adolescente y urgente reflexión ecologista. / EPC

Nando Salvà

Barcelona

ARCO

Puntuación: ★★★

Director: Ugo Bienvenu

Año: 2025

Estreno: 23 de enero de 2026

Las cosas empeorarán mucho, y después mejorarán. Mitad inquietante y mitad esperanzadora, es la tesis que sostiene el primer largometraje animado de Ugo Bienvenu, a la vez relato de ciencia ficción psicodélica, retrato de amistad adolescente y urgente reflexión ecologista. Aunque arranca ambientada en un futuro muy lejano en el que los humanos no solo han aprendido a vivir en armonía con el planeta sino que también pueden volar y viajar en el tiempo, la película transcurre mayoritariamente en un mañana más cercano en el que los peligros que ya nos acechan hoy, como la meteorología extrema y la sumisión a la tecnología, son mucho más inminentes. Entretanto, mientras exhibe un seductor estilo visual deudor del retrofuturismo y el ‘anime’, establece conexiones temáticas tanto con ‘Regreso al futuro’ -sin insinuaciones incestuosas, eso sí- como con ‘E.T., el extraterrestre’, relato seminal sobre la relación entre un niño y un visitante llegado del cielo.

Aunque nadie espera realismo de una ficción como esta, sí se echa de menos en ella más atención a la lógica interna, y su peripecia argumental también carece de un verdadero conflicto dramático real; aquí el único villano es la amenaza medioambiental que se cierne sobre el planeta. En última instancia, ‘Arco’ aspira a inspirar a la acción y ofrecer esperanza convenciéndonos de que, aunque nosotros no frenemos el cambio climático, las generaciones venideras no se rendirán hasta lograrlo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents