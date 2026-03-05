Estrenos de cine
'El mago del Kremlin': La subida al poder de Vladimir Putin a través del personaje de ficción que le encumbra con sus maniobras políticas
Quim Casas
'El mago del Kremlin'
Año: 2025
Dirección: Olivier Assayas
Intérpretes: Paul Dano, Alicia Vikander, Jude Law
Estreno: 6/3/2026
★★★★
La última película de Olivier Assayas está próxima a ‘Carlos’, su miniserie sobre el terrorista internacional apodado Carlos. No son filmes estrictamente políticos, pero hablan de geopolítica a partir de personajes reales e inventados. En el caso de ‘El mago del Kremlin’ son Vladimir Putin (Jude Law) y Vadim Baranov, una completa invención. Se le considera el nuevo Rasputín, ya que es fundamental para el nuevo “zar”, Putin. A Baranov –soberbio Paul Dano– le encargan inventar una nueva realidad y lo que inventa es la falsa democracia.
Escrita por Assayas y el novelista y cineasta Emmanuel Carrère, la película revisa la historia rusa de las últimas décadas (la tragedia del submarino Kursk, la guerra a los oligarcas, Chechenia, las Pussy Riot, Limonov, Crimea, la plaza de Maidán) en aras de un fresco que pasa de lo colectivo a lo íntimo de forma brillante. Baranov es un acróbata entre políticos, alguien necesario en los 90 que acaba convirtiéndose en alguien molesto para el hombre al que encumbró. El personaje de Alicia Vikander, que ya trabajó con Assayas en la serie ‘Irma Vep’, es el menos elaborado. Pero la visión de los entresijos políticos es implacable: después de la perestroika el poder fue horizontal y Putin recupera la verticalidad que ostenta hoy con absoluta impunidad.
Suscríbete para seguir leyendo
- El nuevo horario de los bares de Málaga: ¿a qué hora cierran a partir de ahora?
- El paraíso gastronómico en Cártama con menú ilimitado de brasa y castillos hinchables para los niños: 'Un plan redondo para toda la familia
- La Junta abre compuertas en La Viñuela y la presa del Guadalhorce
- Los vecinos de Huelin se oponen a la ampliación del horario de terrazas
- Málaga acapara ocho de los diez barrios más caros de Andalucía para alquilar vivienda: aquí está el ranking completo de precios y subidas
- Vecinos de Pedregalejo denuncian grietas en sus casas por obras en ocho pisos de lujo: 'La escalera empezó a doblarse y los peldaños, a partirse
- El secreto gastronómico mejor guardado de la Axarquía: así es el restaurante que lleva 80 años asando el mejor chivo al horno de Málaga
- El pueblo mágico de Málaga que debes visitar si te gustan las rutas al aire libre: Comares triunfa con sus senderos y paisajes naturales