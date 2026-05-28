Estreno de cine
'The drama', una tragicomedia bien moldeada, y con pareja ‘cool’, Zendaya y Robert Pattinson, sobre un hecho del pasado que condiciona la celebración de una boda
La película explora la dinámica de una pareja de clase media acomodada e intelectual mientras se preparan para una boda
Quim Casas
‘El drama’ (2026)
Dirección: Kristoffer Borgli
Intérpretes: Zendaya, Robert Pattinson, Alana Haim
Estreno: 29/5/2026
Puntuación: * * *
Cineasta noruego instalado desde inicios de esta década en el cine estadounidense, Kristoffer Borgli propone con ‘El drama’ una relectura de las historias tradicionales en las que, antes o durante la celebración de una boda o un cumpleaños, sale a la luz un hecho que determinará las relaciones de todos los protagonistas.
Este es su principal punto de interés, ese hecho determinante y la forma natural en la que aparece en el relato, que no desvelaremos aquí. Más allá de que sea una de esas características producciones de A24 –un estudio independiente que, como Miramax hace años, ya está consolidado y bien instaurado en el ecosistema hollywoodiense– con reparto de lo más ‘cool’ –Zendaya y Robert Pattinson como pareja central, con Alana Haim despuntado en una relevante figura secundaria–, ‘El drama’ funciona con precisión a la hora de cuestionar, con una mezcla bien estructurada de conflicto dramático y situaciones cómicas, la relatividad de lo que hemos hecho o pensado hacer en algún momento de nuestras vidas.
La boda es un postureo, dice uno de los protagonistas. Pero se entregan a ella del modo más clásico: preparativos, ensayos del baile, degustación de la comida, pruebas de fotografía, selección de los ramos de flores, escritura del discurso… Forman parte de una clase media acomodada e intelectual. Él es conservador-jefe de un museo y su casa es un atractivo dúplex forrado de libros. De ella sabemos menos cosas. Es sorda del oído derecho. Inicialmente funcionan como en una clásica comedia romántica. En la secuencia clave con unos amigos, cambian las tornas. Borgli sabe tratar un tema delicado con la suficiente sencillez pese a alguna salida de tono innecesaria.
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