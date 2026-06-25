Estrenos de cine
Crítica de 'Pálida luz en las colinas': una notable adaptación de la primera novela de Kazuo Ishiguro
Kei Ishikawa brinda un estupendo y frágil relato que reflexiona sobre la maternidad, las relaciones familiares y el efecto de la bomba atómica
Quim Casas
'Pálida luz en las colinas'
Dirección: Kei Ishikawa
Intérpretes: Suzu Hirose, Camilla Aiko, Fumi Nikaido
Año: 2025
Estreno: 26 de junio de 2026
★★★★
Kazuo Ishiguro ha sido notablemente adaptado al cine en 'Lo que queda del día' y 'Nunca me abandones' y, como guionista, ha destacado en el 'remake' del clásico de Kurosawa 'Vivir' y en el musical de Guy Maddin 'La música más triste del mundo'. Su particular caligrafía de los sentimientos se somete en 'Pálida luz en las colinas' a una meticulosa puesta en escena por parte de Kei Ishikawa, el primer japonés que lo adapta, aunque se trata de una coproducción con Europa con parte de su relato ambientada en Reino Unido.
El filme comienza en Nagasaki, en 1952, y mediante una transición con música de New Order pasa a 1982 en tierras británicas. En ambos casos, es importante la forma de esas casas japonesas, o diseñadas con espíritu japonés, que tanta serenidad transmiten en la geometría perfecta de sus escasos muebles y tranquilos espacios. La casa en Reino Unido es sumamente importante, pues permite el reencuentro entre una mujer japonesa y su segunda hija, habida de una relación con un inglés. Para la joven Niki, su última visita a la casa comporta también conocer aspectos del pasado de su madre en Nagasaki, y ahí entran con fuerza tanto los efectos físicos y morales del bombardeo atómico como las relaciones familiares y la maternidad, bases sólidas de un estupendo y frágil relato.
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Fuente: El Periódico
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