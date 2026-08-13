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'Cuenta atrás': Un filme demasiado funcional sobre una bomba de la Segunda Guerra Mundial incrustada en el Londres actual y un extraño atraco a un banco

El actor Aaron Taylor-Johnson en la película 'Cuenta atrás'.

El actor Aaron Taylor-Johnson en la película 'Cuenta atrás'.

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Quim Casas

Barcelona

'Cuenta atrás'

Año: 2025

Dirección: David Mackenzie

Intérpretes: Aaron Taylor-Johnson, Theo James, Sam Worthington

Estreno: 14/8/2026

★★

Un barrio tranquilo de Londres se convierte en una zona de guerra: los operarios de una obra descubren una bomba de la segunda guerra mundial incrustada en el solar en el que están excavando. Lo primero es desalojar el barrio y cerrar todos los perímetros. Después, un grupo de artificieros debe evaluar si el artefacto está aún activo y la manera de desactivarlo. Hasta aquí una especie de reedición de algunas películas de catástrofes setenteras tipo ‘El enigma se llama Juggernaut’, en la que las bombas estaban en un transatlántico de lujo.

Pero nada es lo que parece en este filme demasiado acomodaticio pero fluido, sin más pretensiones que las de sorprender permanentemente al espectador. Unos individuos aprovechan la situación para perpetrar el robo a un banco de la zona. No es nada difícil imaginar desde el principio que una cosa está ligada a la otra: la bomba permite el robo. ¿Es una bomba de la segunda contienda mundial? Es una de las muchas preguntas que se hacen algunos personajes y el propio espectador. Después, el guion procura giros y requiebros constantes. Todo resulta quizá demasiado funcional teniendo en cuenta que el director es el escocés David Mackenzie, que en 2016 dio un salto de altura con ‘Comanchería’ y, desde entonces, ha preferido filmes de perfil más bajo.

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Fuente: El Periódico

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