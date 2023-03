Dabiz Muñoz es uno de los cocineros españoles más reconocidos y mediáticos. En 2021 anunció la creación de su restaurante RavioXO en 'El Hormiguero' y en 2022 abrió sus puertas. Se trata de un local que ofrece una experiencia 'gourmet' y que se ubica en El Corte Inglés de la Castellana en Madrid. Paralelamente, el chef también lanzó el concepto StreetXO con el que acercó las grandes obras de su cocina a varias ciudades españolas a través de un 'food truck' itinerante.

Con una propuesta centrada en la reinterpretación de las masas y pastas que recorren desde los sabores italianos a los orientales, RavioXO reinterpreta el restaurante original de Dabiz, DiverXO, para acercarlo a todo tipo de bolsillos. Por una horquilla de entre 5€ y 50€ los fans de los sabores arriesgados pueden viajar por distintos sabores de la mano de uno de los artistas culinarios con más recorrido de nuestro país.

Chicote valora el restaurante de Dabiz Muñoz

El último que ha querido asomarse a probar las excentricidades de Muñoz no es ni más ni menos que Alberto Chicote, otro cocinero muy mediático que ha sido conocido masivamente por su programa 'Pesadilla en la cocina' donde visita locales en decadencia para reformarlos y aconsejarles.

En esta ocasión, Chicote no ha ido a grabar un episodio del temido 'Pesadilla en la cocina' sino a disfrutar genuinamente de la comida del que ya es casi un miembro más de su familia: esta Navidad, al igual que la anterior, el cocinero presentó las campanadas en Antena 3 junto a Cristina Pedroche, cuando estaba previsto anunciar que la pareja esperaba a su primer hijo.

Tras la visita, Chicote ha publicado su crítica en redes sociales: "Me da mucha rabia que solamente pueda unir 10 fotos del PEDAZO DE FIESTA que nos han ofrecido los miembros del equipo de Dabiz Muñoz en Ravioxo. Sobre el menú, ha valorado que "no deja títere con cabeza, sugerente, embriagador, provocador, divertidísimo y embaucador". Por último, ha zanjado que "David lo ha vuelto a hacer, y no puedo más que agradecerle que lo haya hecho. Es magnífico. Así, sin más".