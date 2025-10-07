La cocina de estrella Michelin llega al Palacio de la Aduana: Blossom reabre en el Museo de Málaga

El Palacio de la Aduana desde hoy tiene sello Michelín, gracias a Blossom. El restaurante reabre sus puertas en el majestuoso edificio y lo hace desde las alturas: en la cuarta planta del Museo de Málaga.

Uno de los grandes atractivos de este nuevo espacio será su terraza panorámica, que regala una de las vistas más especiales de la ciudad: desde la frondosidad del Paseo del Parque hasta la majestuosidad de la Alcazaba de Málaga.

Un nuevo escenario para la cocina de Emi Schobert, donde se ofrecerán sus dos exclusivos menús a un máximo de 25 comensales.

Menús degustación

Los menús que se preparan en Blossom son los siguientes:

Menú Esencia (9 pases), disponible únicamente en horario de almuerzos (140 €/pax, maridaje 85 €/pax). Una versión más breve, pero no menos intensa, que reúne los platos más emblemáticos del menú anterior. Condensa la personalidad culinaria de Schobert en un extracto fiel, que permite entender el carácter de Blossom sin necesidad de recorrer el viaje más largo

(15 pases), disponible tanto en almuerzos como en cenas (220 €/pax, maridaje 110 €/pax). Hace referencia al encuentro de sabores, técnicas, experiencias y cultura general del chef. Un recorrido extenso y profundo, diseñado para mostrar la complejidad de su cocina, su nombre significa encuentro: de productos, de técnicas, de culturas y de emociones. Cada paso es un eslabón en una cadena que, al unirse, revela la historia completa

Horario

El nuevo horario será de martes a sábado en almuerzos y cenas, permaneciendo cerrado los domingos y lunes. La concesión tiene un plazo de vigencia de cinco años, susceptible de prórrogas anuales por cinco años más.

El proyecto de interiorismo y diseño ha sido desarrollado por el estudio malagueño Lago Interioriza, que ha dotado al nuevo espacio de mayor amplitud, confort y elegancia. El restaurante contará con prácticamente el mismo número de comensales que en su anterior ubicación, pero con mejoras sustanciales: una bodega de gran nivel, una terraza con espectaculares vistas de Málaga y un mobiliario pensado para garantizar una experiencia de comodidad completa.