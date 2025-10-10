''Lo mejor de lo mejor'': estos los restaurantes de Málaga más recomendados por Tripadvisor

Tripadvisor ha publicado su codiciada lista "Lo mejor de lo mejor" de los Travellers' Choice Awards, un reconocimiento reservado a menos del 1 % de los ocho millones de perfiles que existen en la plataforma. Solo los negocios que acumulan durante 12 meses un volumen constante de opiniones positivas logran este distintivo, considerado uno de los más altos reconocimientos del turismo y la gastronomía global.

Entre los premiados de este año, seis restaurantes de la provincia de Málaga han sido destacados como auténticas "joyas ocultas", por su sabor, encanto local y atención cercana. Tres de ellos están en la capital malagueña.

El primero es Budare Venezuelan Food. Ubicado en pleno centro de Málaga, este restaurante ha conquistado a locales y turistas con sus arepas, tequeños y cócteles de autor. Los usuarios de Tripadvisor destacan su ambiente vibrante, personal amable y excelente relación calidad-precio. Una opción ideal tanto para una comida rápida como para una cena relajada entre amigos.

El siguiente es Buenavista Gastrobar & Tapas es local malagueño con arroces de autor: ''Te hacen sentir como en casa'', escriben muchos usuarios.

Un restaurante que apuesta por la comida tradicional, generosas raciones y trato cercano. Así es El Encuentro, que ofrece platos como el cordero o los huevos con jamón son algunos de los más recomendados. Su terraza al aire libre es uno de los lugares favoritos de quienes buscan tranquilidad en el centro de Málaga.

Además de los restaurantes capitalinos, la lista de Tripadvisor destaca otros tres establecimientos fuera de la ciudad como son Casero, en Torremolinos (puesto 20) y Cascada Cocina & Bar, en Marbella (puesto 22).

Opciones románticas e informales

Tripadvisor también ha querido destacar otros restaurantes malagueños, especialmente en las categorías de cocina informal o cenas especiales.

Uno de ellos es Blossom, el nuevo restaurante del chef Emi Schubert, que fusiona sabores hispanos y latinos en dos menús de degustación exclusivos. Su nueva ubicación, en la última planta del Museo de Málaga (Palacio de la Aduana), ofrece no solo alta cocina, sino también una experiencia cultural y visual única.

Otro local recomendado por los usuarios es La Ristobottega, un rincón italiano escondido a los pies de la Catedral. Famoso por su pasta fresca, pizzas artesanales y vinos del país, ha sido destacado como uno de los mejores restaurantes informales de la ciudad.

El informe también señala opciones para públicos más concretos: