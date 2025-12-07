La gala de los 'Oscar del aceite' corona a Madrid como capital mundial del AOVE

La Gala EVOOLEUM convirtió este miércoles el Espacio Rastro de Madrid en el kilómetro cero del aceite de oliva virgen extra. Productores de España, Italia, Brasil, Sudáfrica, China y otros rincones del mundo se dieron cita en una ceremonia que celebró los 100 mejores AOVE del planeta y consolidó a la capital como gran escaparate internacional del llamado oro líquido.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, definió los EVOOLEUM Awards como "una gran fiesta de los olivareros y productores de AOVE" y recordó el liderazgo de España como primer país productor mundial, con una previsión de 1,37 millones de toneladas, cerca del 40 % de la producción global. "El futuro del aceite está aún por escribir", advirtió. "Debemos prepararnos porque los mercados lo demandan. El AOVE es cada vez más un elemento importante de nuestra alimentación".

Madrid se viste de AOVE

La gala, organizada por el Grupo Editorial Mercacei y la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO), reforzó el vínculo entre Madrid y el aceite de oliva virgen extra: una ciudad sin olivos, pero convertida en plaza mayor del sector. No solo acogió la ceremonia, sino que varias de las firmas premiadas tienen en la capital su punto de venta o su relato más urbano.

Es el caso de Al Alma del Olivo, empresa familiar toledana que elabora exclusivamente AOVE ecológico a partir de aceitunas propias de su finca 'El Torrao', en La Guardia (Toledo). Sus referencias Hojiblanca ecológica y Picual ecológica se cuelan en el Top 20 de producción limitada de EVOOLEUM y se pueden encontrar en su tienda de la calle Galileo 45, en el barrio de Chamberí.

También Fuenquesada Picual, otro de los aceites distinguidos en la categoría de producción limitada, mira hacia Madrid: su presencia en Alcobendas simboliza esa nueva generación de AOVE de alta gama con vocación metropolitana. Se trata de un virgen extra de color verde intenso, con excelente capacidad de conservación y una clara apuesta por la sostenibilidad y el máximo aprovechamiento de la aceituna, pensado para paladares que buscan un producto de alta gama que no deja indiferente.

España arrasa en el Top 100 de aceites de oliva virgen extra

En esta edición, entre los cien mejores aceites del mundo figuran 67 españoles, 44 de ellos andaluces. De ese Top 100, 27 AOVE lucen sello de Denominación de Origen Protegida y 36 son ecológicos, un reflejo del peso del olivar español y del viraje del sector hacia la calidad y la sostenibilidad.

La dimensión internacional del premio no resta rigor: EVOOLEUM presume de ser el único concurso del mundo en el que la organización no sabe "quién es quién". La cata es completamente a ciegas, a cargo de un jurado de catadores profesionales, y el resultado se plasma en una guía y una app pensadas para el consumidor final, que funcionan como brújula entre centenares de etiquetas.

"Todo empezó en 2015 —recordó Juan A. Peñamil, editor de la Guía EVOOLEUM—. En 2026 cumpliremos diez años de un proyecto que ha crecido con el sector. Ante este ritmo frenético de la llegada de la IA, lo que sigue perenne es el olivo: un símbolo de resistencia, paciencia y origen, un corazón antiguo latiendo en un mundo contemporáneo".

Consoli Molero, doble corona para La Mancha

Uno de los momentos más aplaudidos de la noche lo protagonizó la Cooperativa Olivarera de Valdepeñas (COLIVAL). Su aceite Valdenvero Hojiblanco fue reconocido como Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de España, un galardón que entregó el propio ministro Planas.

Pero la historia no acaba ahí: su gerente, responsable de producción y maestra de almazara, Consoli Molero, hizo historia al lograr un doble reconocimiento inédito en estos premios, al ser nombrada Mejor Mujer Productora y Mejor Maestra de Almazara de AEMODA. "El éxito y la excelencia en la producción de AOVE residen en creer en los principios de la calidad", subrayó Molero al recoger los galardones.

El premio a la Mejor Mujer Productora del Mundo en los EVOOLEUM Awards reivindica la labor de las mujeres en el sector agrícola y su papel clave en la innovación y profesionalización del olivar. Un mensaje que resonó especialmente en una gala que mira al futuro del campo con perspectiva de género.

Los EVOOLEUM Awards no solo premian lo que hay dentro de la botella. El packaging se ha convertido en una auténtica pasarela de diseño. En la categoría EVOOLEUM Packaging, que distingue los envases más bellos del mundo, 10 AOVE —entre ellos 3 italianos— fueron reconocidos por su creatividad y capacidad para convertir el aceite en objeto de deseo.

El premio Best Premium Design Bronze recayó en el aceite madrileño O de Oleum Laguna de Blas, cuyo propietario, Pedro Laguna, subió al escenario para defender un virgen extra de frutado medio-intenso en nariz, con recuerdos a hoja verde, alcachofa, hinojo, tomate y manzana. Un aceite que resume la nueva estética del sector: sofisticación, origen y discurso gastronómico en una sola botella.

Picual o Hojiblanca, cuestión de carácter

Entre tantos aceites premiados, una pregunta sobrevolaba las conversaciones: ¿Picual o Hojiblanca? Los expertos repiten que no existe un "mejor" aceite en términos absolutos.

El Picual seduce a quienes buscan un sabor intenso, con mayor amargor y picante, y una extraordinaria resistencia al calor, lo que lo convierte en aliado perfecto para freír y para guisos de largo recorrido.

La Hojiblanca, en cambio, suele ser más suave, afrutada y equilibrada. Ideal para paladares sensibles o para quienes prefieren que el AOVE no domine el plato, funciona de maravilla en crudo —sobre verduras, pescados blancos, quesos frescos— y, según apuntan los técnicos, también puede lucirse en frituras limpias, sin humos, si se maneja bien la temperatura.

El jurado de EVOOLEUM, del que forma parte el catador profesional Alfonso J. Fernández, recuerda la importancia de seguir una buena metodología de cata para apreciar estos matices:

Frutado en nariz y copa templada: primero se calienta ligeramente la copa para resaltar las notas aromáticas, que pueden ser ligeras, medias o intensas. Aromas verdes o maduros: se identifica si el aceite remite a hoja de olivo, aceituna verde o madura, tomate o frutas diversas. Boca y retrogusto: se prueba el aceite a unos 36-38 ºC, emulsionándolo en la boca entre 30 y 40 segundos, sin tragarlo de inmediato. Si se ingiere demasiado pronto, el picor se distorsiona. El retrogusto confirma —o corrige— las sensaciones detectadas en nariz.

Embajadores mediáticos y guiño a la Generación Z

La gala contó con dos embajadores muy mediáticos del AOVE: el piragüista olímpico y ganador de MasterChef, Saúl Craviotto, y el chef Quique Dacosta, que recibió un galardón por su trayectoria como embajador del aceite de oliva. Definido como "cocinero autodidacta, chef mentor reconocido por Michelin", Dacosta reivindicó el AOVE como eje de la alta cocina contemporánea.

En el capítulo de novedades por el décimo aniversario se estrenaron los premios a la Mejor Campaña de Comunicación y a la Mejor Tienda de AOVE. El galardón a la campaña recayó en la Interprofesional del Aceite de Oliva Español por El complemento perfecto, protagonizada por el bolso viral de Aitana. Rodada en las calles de Madrid, la pieza convierte el AOVE en un accesorio tan imprescindible como un buen bolso, guiñando el ojo al público joven y a la cultura pop. Recogió el premio Pedro Barato, presidente de la organización interprofesional, que defendió el aceite de oliva virgen extra como "uno de los mejores embajadores de la marca España".