La gala de los I Premios Casa Gourmet reconoce a los grandes referentes del vino y la gastronomía en España

El sector del vino y la gastronomía se dio cita anoche en Barcelona para celebrar la primera edición de los Premios Casa Gourmet, un evento organizado por Casa Gourmet y Prensa Ibérica que nace para reconocer a las bodegas, empresas, proyectos y profesionales que están impulsando la excelencia vinogastronómica en España. La gala reunió a productores, directivos y marcas de referencia en un encuentro que aspira a consolidarse como una cita anual del sector.

Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica / Lu Hoffmann

La gala se celebró en The Sea Garden, en Marina Port Vell, un espacio emblemático frente al Mediterráneo que aportó el marco ideal para un encuentro concebido para proyección sectorial y eventos de alto nivel.

Han asistido Cristina Massot, secretaria general del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña; Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica; y Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica.

PI Studio

El acto estuvo conducido por el prestigioso sumiller Ferran Centelles, ex jefe de sumilleres de elBulli y actual Wine Director de elBulli Foundation, una de las voces más influyentes de la divulgación vitivinícola en España y colaborador habitual de la crítica británica Jancis Robinson.

Los Premios, uno a uno

El compromiso social tuvo nombre propio: Alemany, elegida como Empresa Gourmet con Compromiso Social 2025. Cinco generaciones de historia, su colaboración con centros especiales de trabajo y su apuesta por una gastronomía ética fueron motivos clave para el galardón. Lo recogió Ferran Alemany, propietario y CEO de la compañía.

Ferran Alemany, propietario y CEO de Alemany, recoge el galardón a la Empresa Gourmet con Compromiso Social 2025 / Lu Hoffmann

La sostenibilidad tuvo un protagonismo especial con el Premio a la Bodega Más Sostenible 2025, otorgado a Raventós Codorníu por su liderazgo en viticultura ecológica y por su sólida estrategia ambiental y social, avalada por su certificación B Corp. Maria Vidal Tomás, directora de Comunicación y Sostenibilidad, fue la encargada de recibir el reconocimiento.

Maria Vidal Tomás, directora de Comunicación y Sostenibilidad de Raventós Codorníu, recoge el premio a la Bodega Más Sostenible 2025. / Lu Hoffmann

El Premio Trayectoria 2025 fue para Collverd, una empresa con más de 40 años dedicada al foie gras y productos del pato desde el Empordà. Su control integral del proceso, la constancia en la calidad y su vinculación con el territorio justificaron un reconocimiento que recogió Marc Solà, director general.

Marc Solà, director general de Collverd, recibe el Premio Trayectoria 2025. / Lu Hoffmann

En el ámbito del enoturismo, el premio viajó hasta el Empordà. Grup Peralada obtuvo el Premio a la Mejor Propuesta Enoturística 2025 por su experiencia integral que une vino, arquitectura de autor, paisaje, gastronomía y hotelería de lujo. Subió a recoger el galardón Maria Barò, responsable de Enoturismo, en un año en que Perelada ha vuelto a figurar entre las mejores experiencias del mundo según The World’s 50 Best Vineyards.

Maria Barò, responsable de Enoturismo de Grup Peralada, recoge el premio a la Mejor Propuesta Enoturística 2025. / Lu Hoffmann

Creatividad, tendencias y talento innovador

Entre los productos gourmet, el aplauso fue para el Aceite Ahumado de Finca La Barca, distinguido como Producto Gourmet 2025 en una votación de los socios de Casa Gourmet. Su proceso de ahumado natural con madera de encina y su capacidad de transformar un plato con unas gotas lo han convertido en un icono culinario. El premio fue recogido por Javier Oliva, director comercial de Finca La Barca.

Javier Oliva, director comercial de Finca La Barca, recoge el galardón al Producto Gourmet 2025 por su Aceite Ahumado. / Lu Hoffmann

La noche continuó con el Premio al Mejor Vino Sin Alcohol 2025, que distinguió a WIN, de Bodegas Familiares Matarromera. Tras más de dos décadas de investigación en desalcoholización avanzada, la marca ha logrado preservar el alma del vino en versiones sin alcohol que responden a un consumidor cada vez más interesado en la moderación. Beatriz Moro, presidenta de WIN Sin Alcohol, subió al escenario para recibir el premio.

Beatriz Moro, presidenta de WIN Sin Alcohol, recoge el premio al Mejor Vino Sin Alcohol 2025. / Lu Hoffmann

La innovación llegó de la mano de Caviaroli, galardonada con el Premio a la Innovación Tecnológica 2025. Su tecnología de esferificación de aceites —pionera y hoy presente en cocinas de todo el mundo— ha marcado un antes y un después en la creatividad culinaria. Ramon Ramon, director general, recogió el premio de manos de Oriol Castro, chef del restaurante Disfrutar (3 estrellas Michelin y nº1 en The World's 50 Best Restaurants en 2024) y del restaurante Compartir. Castro, que fue mano derecha de Ferran Adrià en El Bulli, formó parte del equipo que popularizó la esferificación y revolucionó la cocina contemporánea.

Ramon Ramon, director general de Caviaroli, recibe el Premio a la Innovación Tecnológica 2025. / Lu Hoffmann

Excelencia enológica y liderazgo empresarial

El vino Bassus, de Bodegas Hispano+Suizas, fue uno de los nombres propios de la noche. Elegido por los socios de Casa Gourmet como Mejor Vino 2025, destacó por demostrar que la pinot noir puede alcanzar una elegancia extraordinaria en Utiel-Requena. Su enólogo y socio fundador de la bodega, Pablo Ossorio, recogió un premio que celebra su finura aromática, su frescura y una personalidad que lo sitúan entre los tintos más admirados de España.

Pablo Ossorio, enólogo y socio fundador de Bodegas Hispano+Suizas, recoge el premio al Mejor Vino 2025 por Bassus. / Lu Hoffmann

El universo empresarial tuvo su gran momento al finalizar la entrega con el Premio al Mejor Directivo 2025, que recayó en Àngel Velasco, artífice de la transformación de Torrons Vicens. Convertir un obrador tradicional en un grupo innovador e internacional fue clave para obtener un reconocimiento que él mismo recogió entre una ovación prolongada.

Àngel Velasco, director general de Torrons Vicens, recibe el premio al Mejor Directivo 2025. / Lu Hoffmann

Un encuentro impulsado por el apoyo de grandes marcas

Los I Premios Casa Gourmet contaron con el patrocinio principal de CaixaBank y Peugeot, así como con la colaboración de Alemany, Bodegas Hispano+Suizas, Caviaroli, Caviar Riofrío, Collverd, Finca La Barca, Grupo Pascual, Raventós Codorníu, Sánchez Romero Carvajal y WIN Su participación permitió dar forma a una gala que aspira a convertirse en referencia anual del sector vinogastronómico español.