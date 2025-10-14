¿Quieres ser jurado de un juicio? Así es la experiencia inmersiva que llega a Málaga

¿Alguna vez has querido participar de jurado popular en un juicio?

Gracias a The Jury Experience Málaga podrás asumir el papel de jurado popular en un juicio simulado. Durante 60 minutos, los asistentes participan de manera activa en el proceso judicial, evaluando pruebas, escuchando testimonios y tomando decisiones que influirán directamente en el veredicto final.

La propuesta busca acercar al público al funcionamiento real del sistema judicial con jurado popular, una figura fundamental en muchos países para impartir justicia. En esta experiencia inmersiva, los espectadores no son simples observadores, sino que forman parte activa del espectáculo, desempeñando la responsabilidad de analizar cada detalle del caso.

Cómo funciona

Durante la representación, los participantes tienen la tarea de examinar cuidadosamente los testimonios de los testigos, los contrainterrogatorios y las pruebas forenses presentadas. Además, deben enfrentarse a dilemas morales complejos que desafían sus convicciones personales sobre la culpabilidad y la inocencia.

Al final del juicio simulado, los miembros del jurado deben emitir un veredicto: declarar al acusado culpable o inocente. La decisión recae totalmente en ellos, poniendo de relieve el peso y la complejidad que supone participar en un juicio real.

El montaje se desarrolla en la Sala Fundación Unicaja Mª Cristina y está programado para los días 16 de enero y 27 de febrero. Las entradas rondan los 33 euros.