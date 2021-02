Este viernes a las 04:30 de la madrigada, María José Campanario se despachaba a gusto en su perfil de Facebook publicando una desgarradora carta a Belén Esteban que ha puesto todo patas arriba. Lo cierto es que llevábamos mucho tiempo sin hablar de ella, pero debido a las bestiales declaraciones que ha hecho sobre la colaboradora, todo ha vuelto a ser actualidad informativa.

Todo el mundo lo esperaba y no tardó en suceder. Belén Esteban se ponía frente a la cámara y contestaba paso por paso a María José Campanario en 'Sábado Deluxe'. Estas han sido las declaraciones de la princesa del pueblo que han retumbado más que los cimientos de Cantora estos últimos días:

"Yo no he sido un polvo de una noche, cariño. Por mucho que te pese, yo tuve una relación con él. Nuestra primera hija, no tuya, fue una niña deseada con muchísimo amor y es lo mejor que tengo en mi vida".

"He hablado de mi vida y de la de tu marido, porque formaba parte de mi vida. Por eso hablo de lo que me da la gana. No te confundas. Miguel trabaja. A día de hoy no ha hecho ninguna exclusiva, ni siquiera el día de su vida, así que tú ni le nombres".

"Estoy harta de tus amenazas pero ¿sabes una cosa? Estoy curada. Espero que te cures de la maldad que tienes. Te deseo que seas la mitad de lo feliz que soy yo con mi familia. Y a la niña ni la toques. Ni la nombres. Tú no. No tienes ni puta idea ni la conoces. Ni tú ni su padre".

"Dedicada a mi familia estoy. El que no se ha dedicado nunca es tu marido. ¿Veinte años hablando de mi vida? Sí. ¿Qué has estado haciendo tú, que te he visto en el HOLA? Vale ya. Escribe lo que quieras pero no te dirijas a mí porque estoy callada por lo que estoy callada y, esto no lo digo por ti, pero que el otro no sepa dónde estudia ni cómo se llama su novio... (refiriéndose a su hija)".

"Como saque lo que hay en mi móvil quedaríais muy mal tú y tu marido. Y que sea la última vez que gritas a alguien de mi familia y el que está a tu lado vergüenza le tenía que dar por no haber sacado la cara. Vale ya, porque no me corto un pelo". Además, cuando María José habla de lo que Belén "hacía en la trastienda", le pide explicaciones: "Sé clara, ¿qué quieres decir? Estás obsesionada conmigo".

De esta manera, Belén Esteban ha advertido a María José Campanario que no siga hablando porque tiene información que de hacerla pública podría salir muy perjudicada tanto ella, como su marido. Tendremos que estar muy atentos a las próximas declaraciones de la mujer de Jesús Janeiro porque si vuelve a hablar se podría desatar otra guerra mediática como la que sigue abierta entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja.