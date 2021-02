Netflix España va a apostar muy fuerte por los reality shows. Si hace unas semanas se conocía que la plataforma abría casting para 'Insiders', un nuevo formato de telerrealidad, ahora se ha conocido que la compañía se encuentra preparando su propia 'Isla de las tentaciones'.

Tal y como avanza Vertele, a nivel local la compañía está interesada en producir un nuevo programa de citas y convivencia al estilo del reality de Telecinco y de otro de producción propia, 'Jugando con fuego' (Too hot too handle), aunque no se trata de una adaptación como tal.

El espacio estará producido por Fremantle ('Got talent', 'Mask singer') y las grabaciones comenzarían el próximo mes de junio en Ibiza. Aunque no se ha desvelado la mecánica ni el desarrollo, la posible ubicación así como la fecha de grabación parecen indicar que va a ser un reality de tintes similares al que triunfa ahora en el prime time de Mediaset.

Este nuevo formato llega después del fichaje de Álvaro Díaz, director de 'Gran Hermano' en Telecinco, como director de entretenimiento de la plataforma en nuestro país. Se espera que el primer reality en aterrizar en el catálogo español de Netflix sea 'Insiders', del que apenas adelantaba detalles.