Casi dos semanas después de su enfrentamiento con Jorge Javier Vázquez, Belén Esteban ha reaparecido este lunes en el plató de 'Sálvame' y ha zanjado definitivamente los rumores sobre su salida del programa. La de Paracuellos, que el pasado viernes desmentía que fuera a fichar por otro espacio de la casa como 'Viva la vida', ha desvelado lo que ha estado haciendo durante estos días de ausencia.

"No he descansado porque he hecho muchas cosas de casa que tenía que hacer. He estado con mi madre, que ha tenido que venir al médico y he aprovechado para estar con ella", ha dicho antes de mandar un recado a quienes ya daban por hecho que iba a abandonar el formato de La Fábrica de la Tele: "Estoy contenta de volver a mí trabajo".

Sin hacer mención a su conflicto con Jorge Javier, Belén ha contado cómo le han sentado las teorías sobre su futuro en Telecinco: "Es muy fuerte. Cada vez que me pasa algo en mi programa, me ponen en el programa de mi amigo y hermano Raúl Prieto (director de 'Viva la vida'). Vamos a ver, señores, tengo un contrato con esta productora".

Con estas palabras, la 'princesa del pueblo' ha querido dejar claro que no se plantea abandonar el barco en el que lleva trabajando doce años. "Cada vez que falte no me tengo que ir a 'Viva la vida', que es un programa al que respeto y quiero mucho. No tengo nada más que decir", ha añadido.

Poco después de las 17:15 horas, Jorge Javier Vázquez ha entrado en plató para tomar las riendas de 'Sálvame naranja' y se ha reencontrado con Belén Esteban. "Algunos decían que no me atrevía a salir", ha bromeado. La colaboradora estaba interviniendo en estos momentos y se ha visto interrumpida por el conductor del programa, que le ha pedido disculpas entre risas: "Perdona que te interrumpa". Tras esta breve interacción, el programa ha transcurrido con normalidad y ninguno de ellos ha hecho referencia al fuerte desencuentro que mantuvieron hace unas semanas.