Patricia Conde estrena este lunes de un nuevo proyecto de humor en Movistar+. La actriz y presentadora se pone al frente de 'Nadie al volante', el nuevo formato de la plataforma de pago que recreará con mucho humor el día a día de una redacción de un formato de televisión mezclando ficción y programas. YOTELE habla con Patricia Conde sobre este nuevo sitcom original de Movistar+, entre otros temas como 'Cero en historia' o su unión profesional con Ángel Martín.

-¿Qué vamos a ver a partir de este próximo lunes en ‘Nadie al volante’?

-Una sitcom de 25 minutos muy divertida. Recreamos un falso documental donde se ve el día a día de la redacción de un programa de éxito de la televisión.

¿Conoces la redacción de un programa por dentro?

¿Imaginas la gran responsabilidad y capacidad necesarias para coordinar y supervisar todo ese trabajo?



-¿Te pensaste mucho aceptar este nuevo proyecto o lo decidiste rápido? ¿Qué fue lo que más te convenció para aceptar este proyecto?

-Fue todo muy rápido. La idea de Ángel Cotobal, guionista y director del proyecto surgió hace algunos años… Nos pusimos a hablar del formato, lo escribimos y Movistar enseguida lo compró.

-Mezcláis ficción con un programa de televisión real en este nuevo proyecto. ¿Hay equilibrio entre ambos géneros o hay uno que destaca más que el otro?

-En el momento que hay un elenco de actores y un guión se considera un formato de ficción. Otra cosa es que los 5 o 6 videos que se muestran en cada capítulo son reales, pertenecen a la programación de Movistar+

-El hilo conductor es ficticio por completo. Cada uno tiene su papel.

-Así es.

-Según la nota de prensa, tu personaje "dirigirá el programa… o eso cree ella”. ¿Has tenido alguna referencia para meterte en este nuevo ‘registro’?

-He visto 'The Office', tiene bastantes similitudes. Los guionistas han querido recrear al típico presentador que nunca está presente en la redacción pero que quiere que todos sepan que ahí manda él.

La primera invitada es Mariló Montero. ¿Cómo fue la experiencia?

No la conocía personalmente. La experiencia como lo llamas duró poquito, en menos de media hora teníamos la secuencia hecha pero vino con los deberes hechos, se lo sabía muy bien y además improvisó un poco. Para no ser actriz lo hizo muy bien.

-¿Qué otros invitados estarán en ‘Nadie al volante’?

-Carlos Sobera viene al segundo capítulo. Pero puede aparecer cualquier personaje por allí.

-Tras esta experiencia y tu larga trayectoria televisiva, ¿crees que podrías dirigir un programa?

-De hecho es lo que quiero hacer en un futuro no muy lejano, dirigir mis proyectos de ficción. Lo bueno es que después de tanto tiempo con ellos a día de hoy y más en este proyecto he estado en todo el proceso de creación, en el casting, si veo algo que no me cuadra en el guión lo cambiamos y me “compran” ideas. Estoy contenta de que me tengan tanto en cuenta y les guste mi criterio.

-Con la descripción “ácida parodia del mundo de la tele” de la nota de prensa, muchos quizás pueden acordarse de ‘Sé lo que hicisteis…’, ¿’Nadie al volante’ guarda algo de esa esencia?

-Bueno, es imposible que no la tenga. El director y subdirector estaban conmigo en 'Sé lo que hicisteis...', eran los guionistas, Carlos Herrero también y gran parte del equipo de Globomedia, no solo en 'SLQH', también en 'Dar cera, pulir #0' y en 'El informal'. Mientras estemos nosotros la esencia siempre va a ser la misma.

-¿Qué pasará con ‘Dar cera, pulir cero’? ¿Continuaréis Ángel Martín y tú haciendo el programa?

-Eso se lo tienes que preguntar a Ángel y a Movistar.

-Ángel y tú sois ya historia de la televisión. ¿Cuál es la clave para que sigáis haciendo equipo después de tanto años?

-No tengo ni idea, supongo que es muy difícil congeniar con alguien tan bien desde el principio. Nos pasó sin querer y lo disfrutamos mucho…para mi Ángel siempre ha sido y será un genio, pero por encima de esto es una buena persona, se le va la pinza de vez en cuando, pero es bueno.

-Además, continúas en ‘Cero en historia’. ¿Qué balance hace de tu participación en el formato?

-Curiosamente era mi asignatura favorita, iba a estudiar Bellas Artes como hizo mi abuelo en su día, pero no pudo ser. Mi hermana mayor estudió la carrera de Historia y en muchas reuniones familiares o con mis amigos acabamos hablando de la segunda guerra mundial, la inquisición, las excentricidades de algunos monarcas, o la que lió Enrique VIII. Y eso, es básicamente, lo que hacemos en 'Cero en Historia'.