Quedarse quieta no es una opción para ella. Ni siquiera a sus 79 años. María Teresa Campos necesita estar activa para sentirse viva y por eso no dudó ni un momento cuando en Telecinco le propusieron subirse a un camión para su nuevo programa, 'La Campos móvil' un novedoso formato que se estrena este miércoles.

“Siempre hay que hacer algo, lo cual no implica tener que hacer siempre un programa de televisión. Uno puede salir a andar, hacer ejercicio, tener amigos, jugar a las cartas… pero la vida sin hacer nada, solamente viendo que amanece y anochece, es una tristeza. Eso no es vivir”, cuenta a Efe en una entrevista realizada por cuestionario escrito.

Por eso decidió decir sí a la propuesta de Telecinco de subirse a un camión, meterse en una pecera-plató transparente en movimiento para hacer entrevistas a distintos personajes. Porque “a veces las cosas salen a tu encuentro, sin que tú las busques”, asegura la presentadora de icónicos programas como “Día a día” o “Pasa la vida”.

'La Campos móvil' ha sido creado por Óscar Cornejo, uno de los fundadores de la productora La Fábrica de la Tele. “A mí me ha gustado mucho que me lo ofrecieran porque nunca se ha hecho algo así en España. Se desarrolla en un plató móvil, muy bonito y que en un momento determinado te permite parar, bajar y sentir el calor del público a la vez que mantienes una conversación interesante con alguien interesante”, explica la presentadora, ganadora de dos premios Onda en su carrera.

Campos se estrena con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, “un personaje del que se habla mucho, que tiene muchas cosas que decir y que ha hecho muchas cosas, que a unos les gustarán y a otros no”, apunta.

El día del rodaje, las imágenes de las dos en la Puerta del Sol generando un gran revuelo se hicieron virales en redes sociales. Campos decidió estrenarse en el kilómetro cero, donde arrancan las carreteras radiales de España, bajo la sede de Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Tras Ayuso vendrán personajes de otra índole, como artistas. “Quiero también apoyar como he apoyado toda la vida y más en estos momentos a los actores, al mundo del teatro y a los cantantes, que nos cuenten sus proyectos, que actúen dentro del camión… Me gustaría poder darles esa visibilidad que necesitan en estos momentos”, añade Campos.

'La Campos Móvil' todavía no tiene una periodicidad establecida. El primer programa se estrena este miércoles pero no hay un calendario determinado para los siguientes. Eso sí, lo han programado en ‘prime time’ (a las 20.00h) y a la misma hora que Antena 3 emite su programa más visto, el concurso 'Pasapalabra'.

¿Por qué han decidido esto los programadores de la cadena? ¿Es María Teresa Campos la fórmula perfecta para hacer sombra al programa presentado por Roberto Leal? “Cada uno tiene su público. Nunca me creo capaz de hacer cosas hasta que logro hacerlas. No me pongo ninguna meta. Tengo un público que me quiere y ‘La Campos Móvil’ es un formato novedoso, bonito. Yo salgo a hacer mi trabajo lo mejor posible”, asegura la periodista.

Con 'La Campos móvil' María Teresa Campos regresa a Telecinco tras unos años sin tener espacio propio y se acerca a uno de sus géneros periodísticos favoritos, la entrevista.

Un género del que no se ha separado ni siquiera en los últimos meses, pese a las restricciones del coronavirus. Campos abrió su casa y montó “Enredados”, un programa emitido en su canal de Youtube.

"Nunca he hecho nada que me reconforte tanto como ‘Enrededados’. Me ha permitido relacionarme con la gente, siempre por supuesto en condiciones de seguridad. A mi casa han venido Raphael, Pablo López, Dani Martín y Boris Izaguirre, que estuvo genial el otro día, entre otros muchos”, cuenta la periodista.

Ganadora de la Medalla de Oro al mérito en el trabajo en el año 2007, Campos quiere llevar ahora a Enredados a Jaime Peñafiel para que le hable de "todo lo que está pasando con el Rey Emérito”.