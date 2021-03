La segunda hoguera de confrontación en 'La isla de las tentaciones 3' acaba con la relación de Lucía y Manuel. La gaditana dio por concluida su relación y decidió marcharse sola el reality de Mediaset después de un reencuentro en el que no se dejó llevar por las lágrimas de su expareja, estallando contra él al verle: "Falso eres, no llores. Más vas a llorar cuando llegues a la realidad, que pena lo que eres. ¿Qué haces haciendo el gesto de llorar si no tienes ni una lágrima?".

"Eres un pedazo de sinvergüenza, un desagradecido, un asqueroso y no tienes perdón de Dios. Para no quedarte conforme con tus guarrerías y asquerosidades que llevas haciendo desde el primer día, me tiras por tierra. Día ahora mismo si yo no te he pedido perdón y he estado llorando contigo por actos que yo he hecho. ¿Cuántas veces te he preguntado que si estabas enamorado de mí? Vergüenza te tiene que dar que te metes en una ducha cachondo perdido", afirmó Lucía en el comienzo de su hoguera.

Posteriormente, los zascas de Lucía a Manuel no cesaron cuando este intentaba excusarse entre lágrimas de lo muchas de las cosas que hizo en su estancia en Villa Montaña: "Si eso me pasa en Cádiz, corto la relación, yo te juro que como te he querido a ti no he querido a nadie, he estado loco contigo, eres de las mejores personas que me ha tratado, yo no he querido hacerte daño".

Manuel: "PERO SI ES ELLA LA QUE ME BESA A MÍ, COLEGA" #LaIslaDeLasTentaciones9 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/3GV5Fbw7Z1 — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 11, 2021

"No te preocupes, te tengo que dar hasta las gracias, porque yo te quería a ti por encima de mí y eso no me lo puedo permitir. Eso me lo han enseñado entre otras personas Isaac. Y yo he tenido una presión en el pecho hasta el momento en el que tú la has liado y se me ha ido. Por esa parte estoy súper contenta y súper feliz. Nunca más me van a tomar el pelo como lo has hecho tú", afirmó la chica en la ceremonia presidida por Sandra Barneda.

Lucía: "Aquí me he dado cuenta de que la suerte la tenías tú por tenerme a mí" #LaIslaDeLasTentaciones9 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/EnZclILUJa — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 11, 2021

Posteriormente, Manuel intentó equiparar sus actos con los de Lucía tras ver sus imágenes con Isaac, que no pudo ver debido a su sanción disciplinaria, recibiendo otra contundente respuesta al asegurar que le atraía: "Yo no quiero nada con él. No me he dado ningún beso con él ni quiero nada con él, le he cogido un montón de cariño, es con uno de los que más he llorado, yo lo quiero mucho".

Tras decidir iniciar una nueva relación con Fiama, Manuel salió corriendo detrás de Lucía y le pidió que le perdonase y un último abrazo, algo que le denegó: "Yo te doy un abrazo y luego te vas con la otra, os besáis y os vais juntos. No, hijo, lo siento. Más humillaciones no. ¿Vale? Ya está bien. Deja ya el drama. No pasa nada, pero a mí no me toques más".